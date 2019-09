Äänekoski saa 5 miljoonan euron jäähallin

Suolahteen uimahallin viereen suunnitellun jäähallin rakentaminen voi alkaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana kaupunginhallituksen esittämän omavelkaisen takauksen nostamisen 1,5 miljoonalla eurolla.

Jäähallin kokonaiskustannusarvio on hieman yli 5 miljoonaa euroa. Hallin rakennuttaa Kuntarahoituksen lainarahalla kaupungin tytäryhtiö Proavera Oy.

Alun perin jäähallin kustannusarvio oli noin 3 miljoonaa euroa, jolle Äänekosken kaupunginvaltuusto myönsi viime syksynä omavelkaisen lainatakauksen.

Kesäkuussa 2019 hallin kustannusarvio nousi rakennusteknisessä laskennassa 1,5 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan Proavera Oy:lle myönnetty lainan takaus on 4,5 miljoonaa euroa.

Lauri Lax (ps.) esitti Erkki Kauton (vas.) kannattamana että lainatakauksen korotus hylätään ja pysytään vanhassa sopimuksessa. Viisi valtuutettua äänesti Laxin esityksen puolesta, 37 kannatti kaupunginhallituksen esitystä ja yksi tyhjää.

Proaveralla on käynnissä kiinteistökauppa, josta toivotaan hankkeen vaatimaa lisärahoitusta. Kauppa ei ole kuitenkaan vielä toteutunut, jonka vuoksi yhtiö päätyi hakemaan isompaa lainatakausta kaupungilta.

Hankkeeseen on myönnetty valtionrahoitusta 850 000 euroa. Tukipäätös on voimassa kuluvan vuoden loppuun, joten hallin rakentaminen on aloitettava vielä tänä vuonna.

Kaupunki on sitoutunut ostamaan jäähallista vuoroja noin 80 000 eurolla vuosittain.