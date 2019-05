Äänekoski tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Äänekosken kaupunki kannustaa asukkaita opiskelemaan. Osana Hyvä arki –kampanjaa kaupunki korvaa kuntalaisten opintomaksuja tänä vuonna suoritetuista opinnoista enintään 10 opintopisteen verran per henkilö.

Korvausta haetaan jälkikäteen. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2018. Kaupungin maksaman korvauksen määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston, tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa per opintopiste.

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Kaupungilla kartoitetaan myös parhaillaan kaupunkilaisten opintotoiveita lukuvuodelle 2019-2020. Tulevista opinnoista voi äänestää kaupungin internetsivujen kautta 28.5. mennessä.