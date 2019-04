Äänekoski väsyi soteen - haluaa rakentaa hyvinvointikeskittymän

Äänekosken kaupunki suunnittelee hyvinvointikeskittymän rakentamista Piilolanniemen alueelle. Kuhnamon palvelukeskuksen tuntumaan kaavaillaan 60 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikköä.

Tarve ikäihmisten hoitopaikoille on kasvussa ja Äänekoski haluaa saada samalle alueelle laajemmin ikäihmisten palveluita. Suurin osa yksikön asukkaista tulisi Pukkimäellä sijaitsevasta Tukipuusta, jonka tilat ovat sokkeloiset ja hankalat.

– Meille iski soteväsymys, kun tajusimme, ettei sotesta tule mitään, eikä sen varaan voi laskea. Käynnistimme hyvinvointikeskuksn suunnittelun jo viime syksynä ennen valtakunnallisia vanhustenhoidon kohuja. Kaikki poliittiset ryhmät sekä virkamiehet ovat olleet ajatukselle hyvin myötämielisiä. Haluamme uida vastavirtaan muihin kuntiin verrattuna, jotka ovat ulkoistaneet kilvan palveluita, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen perustelee.

Rakentajaksi säätiö

Noin 7 miljoonaa euroa maksavan uuden tehostetun palveluasumisen yksikön omistajaksi on tulossa Äänekosken kaupungin omistama Äänekosken asumispalvelusäätiö. Varsinainen toiminta olisi kaupungin pyörittämää.

Syynä omistusratkaisuun on raha, sillä säätiö voi saada rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta tukea 35-40 prosenttia investoinnista. Säätiö voi helpottaa rakentamista myös valtion suunnalta, sillä nykyisellä lainsäädännöllä yli viiden miljoonan euron sote-hankkeisiin kunnat tarvitsevat sosiaali- ja terveysministeriön luvan.

Jos rahoitus- ja lupa-asiat edistyvät suunnitellusti, rakentaminen voisi alkaa vuonna 2021.

Perusturvan väelle tilat

Äänekoski suunnittelee samalla myös uusia tiloja puretusta vanhasta terveyskeskuksesta evakkoon jääneille ja hajasijoitettuna oleville sosiaalitoimistolle sekä perusturvan hallinnolle.

Kaupungilla on Piilolanniemessä vapaana useita rakentamiseen sopivia maa-alueita.

Suuri alue on parhaillaan vapautumassa maan tasalla jo olevan entisen terveyskeskuksen alta.

– Vaihtoehtoina on vanhan terveyskeskuksen alueet. Piilolanniemeen voisi rakentua hybriditalo, johon voisi tulla myös yksityisiä toimijoita. Toinen vaihtoehto on tilojen vuokraaminen ydinkeskustastaan Suomen Hoivatilat Oy:n suunnittelemasta uudisrakennuksesta, jos siellä on tilaa. Väistötilat on henkilöstölle joka tapauksessa vihdoin saatava, Tuononen toteaa.