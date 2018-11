Äänemäen kuntoportaat otettiin käyttöön - lue vinkit tehokkaaseen treeniin

Äänekosken uudet kuntoportaat ovat saanut paikkakuntalaisilta hyvän vastaanoton. Äänekosken Urheilijat järjesti keskiviikkoiltana porrasharjoittelusta opastusta seuran toiminnanjohtajan, liikunnanohjaaja Sini Hokkasen johdolla. Paikalle saapui lähemmäs kolmisenkymmentä uudentyyppisestä liikunnasta kiinnostunutta.

Kuntoportaiden lähettyvillä asustavat aktiiviliikkujat Sari Kangasniemi ja Sari Suominen kiittelevät paikkakunnalle saatua uutta kuntoilupaikkaa.

- Käytiin tutustumassa portaisiin jo vähän ennakkoon ja ne ovat todella hieno lisä paikkakunnalle. Meillä on tosi kova innostus näihin päällä ja varmasti tullaan portaita käyttämään aktiivisesti.

Kaksikko toivoisi portaisiin jatkossa nyt noin sata metrisiin portaisiin hieman lisää pituutta, jotta treenistä saisi vieläkin tehokkaamman.

- Tulevina vuosina on mahdollista, että portaita tultaisiin pidentämään. Tarkoituksena on myös, että lähiaikoina rinteeseen saadaan valot päälle, jotta alueella on helpompaa liikkua, kertoo Äänekosken Urheilijoiden Äänemäestä vastaava Jorma Kiviranta.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Äänekosken satametrisiin kuntoportaisiin tutustui keskiviikkona yhteensä kolmisenkymmentä liikkujaa.

Porrastreeni on tehokas liikuntamuoto, joka kehittää etenkin lihaskuntoa ja hapenottokykyä. Sini Hokkanen kertoo, että portaat ovat helppo ja monipuolinen tapa lähteä liikunnan pariin.

- Porrastreeni on helppoa, ilmaista ja monipuolista. Se mahdollistaa erilaisten harjoitusten tekemisen ja sopii kaiken tasoisille liikkujille, eikä vaadi mitään erityistaitoja.

Porrasharjoittelu nostaa liikkujan sykettä tehokkaasti ja kehittää aerobista kuntoa. Hokkasen mukaan treenissä liikutaan pääasiassa vauhtikestävyysalueella eli liikunta aiheuttaa hikoilua ja hengästyttää sykkeen noustessa.

- Se tarjoaa aivan erilaista buustausta liikkumiseen kuin tasamaalla kävely. Painovoimaa vastaan kun tehdään töitä niin erityisesti ala- ja keskivartalon lihaksisto tekee paljon töitä.

Lihaskunnon ja hapenottokyvyn kehittämisen rinnalla porrasharjoittelusta on myös muuta hyötyä.

- Harjoittelu on hyväksi myös koordinaatiokyvylle, kun koko ajan pitää keskittyä mihin astuu ja rytmittää omaa liikkumista.

Äänemäen kuntoportaihin tutustumassa olleet paikkakuntalaiset pääsivät kokeilemaan keskiviikkona muutamia erilaisia tapoja liikkua portaissa.

- Liikkua voi kävellen, juosten, kyykäten, hyppien tai todella monella muulla eri tavalla. Itse kokeilemalla löytää itselleen sopivimman tavan harjoitella portaissa, Hokkanen vinkkaa.