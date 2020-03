Äänemäen toiminta jatkuu normaalisti

Äänekosken Urheilijat ry seuraa koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta. Seura peruu toistaiseksi kaikki ohjatut harjoitusvuorot. Päätös pohjautuu hallituksen antamaan linjaukseen välttää harrastustoiminnan lähikontakteja ja yhtenäiseen linjaukseen lähiseurojen kanssa.

Omatoimista harrastamista on kuitenkin mahdollista jatkaa varatuilla tilavuoroilla tietyin rajoituksin. Flunssaoireisten on jäätävä kotiin. Tartuntojen ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäohjeita löytyy THL:n sivuilta. Ulkomailta palaavat urheilijat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin, ja jos ovat oireettomia voivat käyttää tiloja kahden viikon jälkeen. Harrastustilojen käytössä tulee seurata tilakohtaisia ohjeistuksia. Äänekosken Urheilijoiden ylläpitämän Äänemäen laskettelurinteen toiminta jatkuu normaalisti.