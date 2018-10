Äänesseudun vuoden yrittäjät tekevät sinnikästä työtä

Perinteikäs äänekoskelainen perheyritys Maanrakennus Tourunen palkittiin Äänekosken Vuoden yrittäjä -palkinnolla. Erkki Tourunen perusti isänsä Laurin ja veljensä Pekan kanssa Maanrakennus Tourusen 50 vuotta sitten Koivistonkylällä. Vetovastuu perheyrityksestä on nykyään nuoremmissa käsissä, yrityksen toimitusjohtajana toimii Erkki Tourusen vävy Tero Haikonen. Yritys on ollut maanrakentajana mukana monessa hankkeessa ja tekemässä Äänekosken kasvua. Maanrakennus Tourunen työllistää vuodenajasta riippuen 15-20 henkilöä.

Konneveden vuoden yrittäjäksi on valittu Parturi-kampaamo Peeveen Päivi Vatanen. Hän on pitkän linjan yrittäjä, joka aloitti uransa kosmetologina jo parikymppisenä Suolahdessa. Vatanen on vaatimaton peruspuurtaja, joka on vuosien kuluessa tehnyt työtään rohkeasti omalla tavallaan. Vatasen voi vapaa-aikana bongata rakkaan harrastuksensa karaoken parista.

Yrittäjät palkittiin Äänekosken ja Konneveden Yrittäjien yhteisessä juhlassa hotelli-ravintola Mierontiessä Konnevedellä.