Äänekosken Huima järjesti lauantaina tekonurmella Avauspotku-tapahtuman, jolla potkaistiin käyntiin futiskesä 2019. Päivän aikana viheriöllä kirmasivat eri ikäluokkien joukkueet ja ihmisten tunnelmat kentän laidalla olivat varsin aurinkoiset.

- Olemme tietysti intoa täynnä, kun kauden avaus on käsillä. Kaikki tuntuvat olevan rennolla mielellä liikkeellä ja päivä on ollut todella mukava. Tästä on hyvä käynnistää jalkapallokausi, Huiman junioripäällikkö Minna Porrassalmi hehkutti.

- Katsomossa on ollut pitkin päivää paljon ihmisiä ja tietysti aurinkoinen sää on varmasti myös osaltaan auttanut asiaa, Porrassalmi lisäsi.

Huiman juniorijalkapallotoiminta pitää sisällään 18 eri ikäkausijoukkuetta. Tämän ohella toimintaa löytyy myös Äänekoskelta ja Suolahdesta prinsessa- ja ritarifutiksen parista, sekä Konginkankaalta toimivasta jalkapallokerhosta.

- Kausimaksu on 70 euroa ja se kattaa koko vuoden toiminnan. Sarjapeleihin osallistuville kustannuksiin kuuluu vielä Palloliiton lisenssi, mutta muuta pakollista maksua meillä ei ole.

- Kausimaksu on budjetoitu siten, että se sisältää käytännössä kaikki tarvittavat suojavarusteet. Pienten ryhmissä ei varusteita oikeastaan vielä edes vaadita. Ritareissa säärisuojat ovat suositeltavia, mutta esimerkiksi pelikengiksi kelpaavat mainiosti normaalit lenkkilengät.

Toiminnan lähtökohtana on lajin harjoittamiseen tutustuminen leikkien ja pelien kautta.

- Vaikka pelattaisiin jo joukkueena, niin tärkein juttu siinäkin on se tekemisen hauskuus. Monipuolisuutta ja fyysisiä ominaisuuksia pyritään puolestaan kehittämään muun muassa erilaisilla telineradoilla.

Minna Porrassalmen mukaan lapset ovat olleet toiminnasta mielissään ja kun juniorimäärät tuntuvat olevan kasvussa, voitaneen äänekoskelaisen jalkapalloilun tulevaisuutta pitää tältä osin valoisana.

- Suuntaus on tietenkin kaikessa kokonaisuudessaan positiivinen. Olemme saaneet uusia toimijoita mukaan ja myös uudet ikäluokat saadaan tänä kesänä liikkeelle. Lähtökohdat uuteen kauteen ovat loistavat.