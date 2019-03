”Äänekoskella on hyvä meininki”

Sisä-Suomen Lehden ja Pikkukaupunkilaisen ilmoitusmyynti on vahvistunut uudella myyntineuvottelijalla.

Riitta Warteva, 51, on syntyperäinen konginkankaalainen ja paluumuuttaja. Hän ehti asua poissa paikkakunnalta 33 vuoden ajan.

Wartevan perheeseen kuuluu rakennusalalla työskentelevä aviomies ja kaksi aikuista poikaa.

Perhe asui pitkään Pirkanmaalla. Riitta Warteva kertoo, että siteet synnyinseudulle ovat kuitenkin säilyneet.

– Olemme mökkeilleet aktiivisesti vuosien ajan Matilanvirralla. Täällä on myös sukulaisia ja vanhoja ystäviä, Warteva sanoo.

Riitta Warteva on työskennellyt Keskossa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä reilut 20 vuotta käyttötavara-, päivittäis- ja urheilukaupan puolella.

Ennen Keski-Suomeen tuloa hän oli kello- ja korualalla markkinoinnin ja mediasuunnittelijan tehtävissä Timanttiset-kauppiaalla.

Hän on opiskellut muun muassa Äänekoskella merkantiksi, Markkinointi-instituutissa markkinointitutkinnon MKT sekä AV-viestinnän ammattitutkinnon julkaisugrafiikasta (TAKK).

Riitta Warteva sanoo tutustuvansa Äänekoskeen nyt uusin silmin, sillä paikkakunta on muuttunut ja kehittynyt paljon hänen nuoruusajoistaan.

– On ollut mukava huomata, että keskisuomalainen välittömyys ei ole kadonnut minnekään. Minut on otettu hyvin vastaan ja tänne on ollut helppoa solahtaa uudelleen, hän iloitsee.

Warteva sanoo yllättyneensä, kuinka runsaasti ja monipuolisesti Ääneseudulla on yritystoimintaa sekä palveluita.

– Pelkästään mökkiläisenä sitä ei ole huomannut, mutta nyt kun katson seutua paluumuuttajana ja uuden työni kautta, täällä on paljon yrityksiä ja todella hyvä tekemisen meininki, Warteva kehuu.