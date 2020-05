60 vuotta poikki ollut kalatie avattiin uudelleen Äänekoskella

Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmis ja otettiin samantien käyttöön viime viikolla. Kalatien toimivuutta seurataan kameroilla.

Hietamankosken kalatie on Vattenfallin omistamista Saarijärven reitille rakennettavista kalateistä ensimmäinen. Kalatien käyttöönotto palauttaa 1960-luvulta lähtien katkoksissa olleen vaelluskalojen kulkuyhteyden voimalaitoksen padon ohi.

– Kalatie on Vattenfallille Suomessa merkittävä investointi ja osoitus yhtiön sitoutumisesta ympäristövastuunsa mukaisiin toimiin, Vattenfallilla hankkeen projektipäällikkönä toiminut ympäristökoordinaattori Teemu Sarnola kertoo yhtiön tiedotteessa.

Kalatien rakentaminen ei sujunut täysin ongelmitta. Työ käynnistyi vuonna 2019, mutta poikkeukselliset syksyn ja talven virtaamat aiheuttivat työmaalle viivästyksiä.

Hietamankosken ja sen yläpuolisen Leuhunkosken voimalaitoksen kalatiet ovat kansallisen kalatiestrategian kärkikohteita.

– Saarijärven reitti on maakunnan merkittävimpiä järvitaimenen reittejä. Kalateiden valmistuttua koko reitti on avoin vaelluskalojen kululle. Kalateiden toteutuminen on erinomainen esimerkki hyvästä yhteistyöstä vaelluskalojen elinvoimaisuuden ja vesistön tilan parantamiseksi, erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Hietamankosken kalatien rakennuskustannus oli noin kaksi miljoonaa euroa, josta Vattenfall vastasi valtaosin. Maa- ja metsätalousministeriön kärkihankerahoituksen osuus on 250 000 euroa.

Hietamankosken ja Leuhunkosken kalateiden rakentaminen on mukana Freshabit LIFE IP -hankkeessa, jonka rahoitusosuus yhteensä kummallekin kalatielle on 406 000 euroa. Freshabit-hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE -hanke, jossa laaja toimijajoukko eri aloilta yhdessä parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.