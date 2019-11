80 muualla opiskelevaa piti Äänekosken kotikuntanaan

Äänekoskelta muualle opiskelemaan muuttanut 18–29-vuotias nuori saa Äänekosken kaupungilta opiskelustipendin, mikäli säilyttää kotikuntanaan Äänekosken.

Äänekosken kaupunki jakaa vuonna 2020 opiskelijastipendejä tutkintotavoitteisesti ja päätoimisesti muualla kuin Äänekoskella opiskeleville 18–29-vuotiaille nuorille. Stipendin suuruus on 350 euroa vuodessa ja se on tarkoitettu opintoihin. Stipendi on saajalleen verovapaata tuloa.

Stipendi tuli haettavaksi ensimmäistä kertaa tammikuussa 2018 ja stipendi myönnettiin 64 hakijalle. Vuonna 2019 raha myönnettiin 80 hakijalle.

Stipendiä tulee hakea helmikuun loppuun mennessä. Stipendejä myönnetään ja maksetaan toukokuussa 2020 hakemusten perusteella.

Tarkemmat myöntämiskriteerit ja hakuohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta.