Aapo Järvinen hurmaa huilukonsertissa Äänekoskella

Marraskuun viimeistä päivää valaisee kirkas huilumusiikki, kun suolahtelaislähtöinen Aapo Järvinen saapuu konsertoimaan pianisti Fanny Söderströmin säestyksellä Äänekosken kaupungintalolle klo 19. Konserttiin voi suunnata heti joulukadun avajaisten jälkeen.

Järvinen aloitti huiluopintonsa alunperin Ala-Keiteleen musiikkiopistossa Äänekoskella ja on opiskellut sittemmin Sibelius-Akatemiassa ja Berliinin Universität Der Künste -taidekorkeakoulussa. Syksyllä 2018 hän toimii Tampere Filharmonian vuorottelevana äänenjohtajana.

Söderström on monipuolinen nuori pianisti, joka liikkuu sulavasti tyylistä toiseen. Hän on soittanut myös selloa. Söderström tekee parhaillaan maisterintutkintoaan Berliinin taideyliopistossa.

Tapahtuman järjestävät Ala-Keiteleen musiikkiopisto ja Äänekosken kulttuuritoimi.

Huilukonsertti kaupungintalon valtuustosalissa Äänekoskella pe 30.11. kello 19