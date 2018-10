Aino Pulkkinen palkittiin Äänekosken Urheilijoiden parhaana yleisurheilijana

Äänekosken Urheilijoiden yleisurheilijat päättivät kautensa päätös- ja palkitsemistilaisuuteen torstaina. Yleisurheilujaoston varapuheenjohtaja Tuukka Vuorinen onnitteli urheilijoita ja heidän tukijoukkojaan Äänekosken kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa hyvin menneestä kaudesta.

- Tämä on ollut todella hyvä kausi meille ja jokainen saa olla älyttömän ylpeä itsestään. Seuratasolla on menestytty paremmin kuin yli vuosikymmeneen.

Kalevan Malja -rankingissa, joissa lasketaan ulkoratojen mestaruuskilpailuiss kertyviä SM-pisteitä Äänekosken Urheilijat ylsi kisakaudella 2018 sijalle 25. valtakunnallisesti. Piiritasolla seura oli toisiksi paras heti Jyväskylän Kenttäurheilijoiden jälkeen. Vielä vuosi sitten ÄU:n sijoitus oli 52.

- Se on todella kova nousu. Suunta on ollut viime vuosina ylöspäin, vaikka harrastajamäärä on suhteellisen pieni, Vuorinen laskeskelee.

Äänekosken Urheilijat saivat kesältä kahdeksan SM-mitalia ja niiden lisäksi hallikaudelta 5 SM-mitalia. Arvokisaedustuksia kauden aikana tekivät muun muassa 19-vuotiaiden MM-kisoissa Roosa Ylönen, Arttu Mattila 17-vuotiaiden EM-kisoissa sekä nuorten olympilaisissa ja Aino Pulkkinen Suomi-Ruotsi-maaottelussa.

Korkeushyppääjä Arttu Mattila palkittiin Äänekosken Urheilijoiden parhaana poikaurheilijana.

Kauden päätöstilaisuudessa Äänekosken Urheilijat palkitsivat kauden aikana hyvin menestyneitä ja aktiivisia urheilijoitaan. Kirkkaimman pokaalin sai eli seuran parhaana yleisurheilijana palkittiin pikajuoksija Aino Pulkkinen. Kauden aikana Pulkkinen esiintyi hurjassa vireessä voittaen muun muassa Kalevan Kisoissa naisten 400 metrin suomenmestaruuden ja juosten 200 metrillä hopealle.

Äänekosken Urheilijoiden vuoden tyttöurheilijana palkittiin moukarinheittäjä Kiia Siponen ja poikaurheilijana korkeushyppääjä Arttu Mattila. Vuoden aikuisurheilijana palkittiin Hanna Parkkonen ja toimitsijana Jussi Oksanen. Ahkerimpana viikkokisailijana palkittiin Jenna Kinnunen ja parhaana viikkokisaurheilijana Arsi Niskanen.

Äänekosken Urheilijat palkitsivat ison joukon kauden aikana menestyneitä yleisurheilijoitaan.

Alta näet kaikki Äänekosken Urheilijoiden päätös- ja palkitsemistilaisuudessa palkitut:

Viikkokisapalkinnot 2018

T5 Tuovi Huhtala

P5 Aatos Pasanen

T7 Veera Manner

P7 Veikko Wallius

T9 Alma Salonen

P9 Tuukka Mikkonen

T11 Iina Manner

P11 Ville Kankainen

T11+ Iita Kononen

P11+ Nemo Saarinen

Ahkerin viikkokisakävijä 2018: Jenna Kinnunen

Viikkokisatoimitsija 2018: Kari-Pekka Mikkonen

Paras viikkokisaurheilija 2018: Arsi Niskanen

YU-jaoston vuoden parhaat 2018

T9 Peppi Soiluaho

P9 Tuukka Mikkonen

T10 Enni Makkonen

P10 Ville Kankainen

T11 Siiri Gola

P11 Arsi Niskanen

T12 Eveliina Turpeinen

T13 Sani Niskanen

T14 Siiri Lämpsä

T15 Viivi Raatikainen

N17 Kiia Siponen

M17 Arttu Mattila

N19 Roosa Ylönen

N Aino Pulkkinen

M Jami Kinnunen

Tsempparityttö: Piia Kalliokoski

Tsempparipoika: Heikki Vuorinen

Tyttöurheilija: Kiia Siponen

Poikaurheilija: Arttu Mattila

Muistamiset hyvästä seuratyöstä: Marja Kankainen, Johanna Makkonen

Vuoden toimitsija: Jussi Oksanen

Vuoden aikuisurheilija: Hanna Parkkonen

Seuran paras yleisurheilija: Aino Pulkkinen

Veteraanien lahjakortit: Viivi Raatikainen, Piia Kalliomäki, Heikki Vuorinen, Anja Savolainen, Siiri Lämpsä, Juulia Nyholm, Enni Makkonen, Ville Kankainen, Peppi Soiluaho, Sani Niskanen, Arsi Niskanen, Siiri Gola, Tuukka Mikkonen, Roope Pellonpää, Iina Manner

Veteraanien stipendit: Kiia Siponen, Arttu Mattila, Aino Pulkkinen, Roosa Ylönen