Ainutlaatuinen Renegades-kokoonpano nyt Sumiaisissa

Sumiaisten Rautalankafestivaalilla esiintyy Renegades-yhtyeen harvinaislaatuinen tribuuttikokoonpano lauantaina 14.7. Taitavan Renegades Revisited -yhtyeen soitantaan yhtyy bändin ainoa elossa olevan alkuperäisjäsen Graham Johnson sekä kitarataituri Hasse Walli.

Graham Johnson saapui Suomeen perjantaina. Trump-Putin-meetingin vuoksi lentomatkustajien tarkastaminen kesti melko pitkään, mutta Revisited-ryhmä ehti perjantaina pitää huolelliset yhteisharjoitukset Hämeenlinnassa.

- Kyllä Suomen luonnon vihreys ja kaikki nämä vesistöt ovat uskomattoman hienoja, kommentoi Italian Milanosta Pohjolan suveen saapunut mies Aulangon maisemissa.

- On hieno asia, että Renegades-yhtye yhä muistetaan Suomessa. - Olen siitä kiitollinen.

- Kaikki tämä vehreys ja raikkaus! Wonderful! huokaili isänsä mukana keikkamatkalle lähtenyt, Dubain arabiemiraateissa asuva Wendy-tytär.

Sumiaisten Rautalankafestivaali käynnistyy koulun rannassa klo 18. Lavalle nousevat myös The Sounds, Kuju Hyttinen & The Steeples ja The Yardberries. Illan juontaa Holle Holopainen.