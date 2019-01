Anna-Liisa Liimatainen palkittiin Äänekosken vuoden liikuntateosta

Suolahden uimahallin entinen pitkäaikainen työntekijä, uimaopettaja ja vesiliikuttaja Anna-Liisa Liimatainen on palkittu Äänekosken vuoden liikuntateosta. Kuntien vuodet liikuntateot julkistettiin tänään Keski-Suomen Urheilugaalassa Jyväskylän Paviljongissa.

Liimatainen on työskennellyt Suolahden uimahallilla 2.11.1970 alkaen. Hän aloitti vesivoimistelun noin kaksi vuotta hallin avautumisesta ja toimi myös uimaopetuksessa. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1995.

Eläköitymisestään saakka hän on pitänyt viikoittain vesijumppaa Eläkkeensaajien nimissä, mutta vesijumppa on ollut avoin kaikille, ja osallistuja on ollut 12-20. Hän täytti lokakuussa 86 vuotta ja jalka nousee vielä kovasti. Todellinen esimerkki ja uimahallin pieni maskotti, palkinnon perusteluissa todetaan.

Liimatainen on liikkunut aina, lapsesta lähtien.

– Lukeminen ei minua ole koskaan kiinnostanut, mutta liikunta on ollut aina läsnä. Uimassa en enää itse käy, mutta kuntosali on minun juttuni. Nyt täällä uimahallin alakerrassa on hyvä kunnostettu sali ja kunnon laitteet, hän kertoi Sisä-Suomen Lehdelle marraskuussa.

Tuolloin Liimatainen palkittiin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton Pisaralla ja kunniakirjalla.

Ikinuori liikkuja viihtyy uima-altaan reunalla hän kuitenkin viihtyy.

– Vesijumpan vetäminen on mukavaa ja se virkistää minuakin. Asun yksin, joten on hienoa tulla viikottain tapaamaan tuttuja ja juttelemaan.

Keski-Suomen Liikunta ry valitsee vuosittain vuoden keskisuomalaisen urheilijan sekä palkitsee myös muita urheilun ja liikunnan sektorilla kunnostautuneita henkilöitä sekä urheiluseuroja Keski-Suomen Urheilugaalassa, jossa nostetaan esiin sitä osaamista, mitä keskisuomalainen urheilu- ja liikuntakulttuuri pitää sisällään.