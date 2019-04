Arvio: Nyt me kyllä rokataan teidät!

Maailma menee joskus hassusti. Kun allekirjoittanut aloitteli musiikinkuuntelua 70-luvun alussa, Queen oli nuori, nouseva yhtye. Arvostuksen kanssa oli vähän niin ja näin, musanörttipiireissä Queen punnittiin ja kevyeksi havaittiin.

Ja nyt sitten Äänekosken lukiolla oli sali täynnä monenikäistä porukkaa, ja nuorimpia kuulijoita myöten kaikki tuntuivat osaavan Queenin biisit ulkoa.

Freddie Mercuryn ja kumppaneiden musiikki on siis osoittautunut paitsi aikaa kestäväksi, myös sukupolvien välisiä ammottavia kuiluja ylittäväksi.

Äänekosken lukiolaisten Queen-proggiksesta on kiittäminen Wilhelmi Poikosta, joka on suorittamassa koulunsa musiikin diplomia. Siihen liittyväksi esiintymiseksi Wilhelmi ideoi kavereineen kunnon bändikeikan.

Tuskinpa Queen olisi tullut mieleenkään, ellei Äänekoskella sattuisi juuri nyt olemaan laulaja, jolle voi uskoa Mercuryn laulutehtäviä.

Niko Dahlblom on jo kokenut lavaesiintyjä, joka on kasvanut paikallisen nuorisoteatterin ja Jyväskylän kaupunginteatterin isojen produktioiden, Peter Panin ja vielä meneillään olevan Hairin myötä. Löytyy riittämiin uskallusta, lavasäteilyä ja laulutaitoa.

Kukaan ei tietenkään odottanut Nikon olevan Freddie Mercury -kopio, se nyt olisi ollut täysi mahdottomuus.

Kitaristi Petteri Sällinenkään ei ollut vielä ihan Brian May, mutta pisti kuitenkin biisit kunnialla kulkemaan yhdessä basisti Niko Ruppertin ja rumpali Reino Sihvosen kanssa.

Poikonen vaihteli soittimia pianon, basson ja kitaran välillä diplomin arvoisesti, kun taas kakkoslaulun, koskettimien ja pianon työllistämä Jaakko Uljas tarjosi Dahlblomille muita heittäytyvämpää tukea shown tekemiseen.

Yleisö eli tiiviisti mukana kautta maukkaan hittikoosteen.

Tunnelma nostatti nimenomaan reipas ja rento show-meininki, lavalla olosta nauttiminen ja positiivisen energian säteilyttäminen.

Kuumimmilleen meno yltyi kun Dahlblom lauloi pelkän rumpukompin säestämänä We will rock you -hittiä, ja Uljas ja Poikonen rokkailivat reteästi siinä vieressä.

Lukion sali osoittautui yllättävän toimivaksi bändikeikalle. Ja jos oli hauska seurata keikkaa, vähintään yhtä hauskaa oli katsella pois valuvan yleisön reaktioita konsertin jälkeen. Oli näet sellaista yleistä innostusta ja riehakkuutta ilmassa aika lailla...

”A night at the high school”: tribuutti Queen-yhtyeelle. Wilhelmi Poikonen, Niko Dahlblom, Petteri Sällinen, Jaakko Uljas, Niko Ruppert, Reino Sihvonen