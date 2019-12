Avi uhkaa lakkauttaa mielenterveyskuntoutujien palvelukodin toiminnan Suolahdessa - jo toinen muistutus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto uhkaa keskeyttää palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilon toiminnan Äänekosken Suolahdessa, ellei yritys korjaa toiminnassaan ilmenneistä puutteita.

Elonilo Oy:n on Avin mukaan välittömästi huolehdittava siitä, että toimintayksikössä on asiakasturvallisuuden varmistamiseksi riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa. Yksikössä tulee olla vähintään kaksi hoitajaa jokaisessa työvuorossa kaikkina viikonpäivinä, myös juhlapyhinä, pois lukien yövuorot.

Palvelukodin toimintaan puututaan jo toista kertaa tänä vuonna. Aluehallintovirasto on antanut palveluntuottajalle samasta asiasta määräyksen toukokuussa 2019 ja palveluntuottaja on sitoutunut sen noudattamiseen. Aluehallintoviraston saamien tietojen mukaan määräystä ei kuitenkaan ole noudatettu. Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö.

Lisäksi aluehallintovirasto velvoittaa Palvelu- ja kuntoutuskoti Elonilo Oy:tä huolehtimaan välittömästi siitä, että asiakkaiden itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä luovutaan ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan. Aluehallintovirasto velvoittaa myös yrityksen hankkimaan yksikköön laissa edellytetyn kelpoisuuden omaavan palvelujen vastuuhenkilön sekä vastaavan sairaanhoitajan ensi vuoden loppuun mennessä. Palvelujen vastuuhenkilö ja lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja voivat olla sama henkilö.