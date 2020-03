Badding Rockers palaa lavalle Sumiaisten festarilla

Sumiaisten Rautalankafestivaalin ohjelmisto on sovittu lähes valmiiksi, mutta järjestäjät odottavat silti koronavirustilanteen kehittymistä.

Festivaalin yllätysnimi on 1980-luvun lopun iskelmärock-komeetta lahtelainen Badding Rockers, joka tekee kesällä lyhyen comebackin. Sovittuna on muutama keikkapaikka; luonnollisesti esiintymään mennään esikuva Baddingin kotipitäjään Somerolle ja tietysti Sumiaisiin.

– Kun levy-yhtiö päätti julkaista kokoelmana Badding Rockersin tuotannon, päätimme lähteä muutamalle livekeikallekin, sanoo äskettäin 50-vuotispäiviään viettänyt yhtyeen keulahahmo Marko Haavisto kotonaan Lahdessa.

Marko Haavisto kuunteli ja diggaili lapsuudessaan ja nuoruudessaan kavereiden mausta piittaamatta muun muassa Tapio Rautavaaraa, Elvistä ja Roy Orbisonia. Omaksi musiikilliseksi esikuvaksi löytyi Rauli ”Badding” Somerjoki, joka oli alkanut levyttää 50- ja 60-luvun rockia uskottavasti suomen kielellä sekä suomalaista tanssi- ja iskelmämusiikkia.

Haavisto tapasi ja ystävystyi Baddingin kanssa jo teini-iässä. Myös yhteistyö somerolaisen kanssa käynnistyi myöhemmin, kun oma bändi oli kasassa.

– Rauli lupasi meille käännöksia Chuck Berryn ja Elviksen biiseihin ja tutustutti meidät Johanna-levy-yhtiön Atte Blomiin ja Pekka Aarnioon.

– Yhteistyöhaaveet kariutuivat Raulin kuolemaan vuonna 1987.

– Levyttämään toki pääsimme. Innoittajana Baddingin merkitys oli meille iso.

Badding Rockersin biiseistä tunnetuin lienee Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa kuultu Paha vaanii. Marko Haavistolle ja Kuju Salmelle musiikista tuli kokopäiväinen leipätyö. Kitaristit Mika Rokalle ja Ville Uljakselle on musisoinnissa kertynyt pitkä tauko.

– Jälleennäkeminen on ollut hauskaa, yllättävän hauskaa. Treeneissä on paukuteltu hyvällä fiiliksellä – rokkia ja rautalankaa, Marko Haavisto kuittaa.

– Nyt mennään tyylikkäästi Baddingin viitoittamaa tietä. Aika moni suomalainen pitää tällaisesta musiikista, jos vain uskaltaa tunnustaa, arvioi festivaalin rekryryhmän jäsen, konnevetinen Jone Hänninen.

– Järjestelyt etenevät toistaiseksi sillä ajatuksella että festivaali pidetään. Seuraamme viranomaisten linjauksia koronaviruksesta ja toimimme kevään aikana sen mukaisesti, kuvailee festivaalin pääjärjestäjän Sumiaisten Lions Clubin vetäjä Antti Smolander nykytilannetta.

Ohjelmisto lyödään lopullisesti lukkoon keväällä. Nyt on sovittu, että mukaan ovat tulossa myös Suvi Karjula & In The Mood, Express, Eva & The Tones sekä Twist & Shout. Lauantain 11.7. leppeän kesäillan juontaa ja kokoaa Holle Holopainen.