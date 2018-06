Biotalous- ja juustopäivät vetivät heti tuvan täyteen Äänekoskella

Äänekosken lukiolla tänään käynnistyneet Biotalous- ja juustopäivät ovat houkutelleet runsaasti kävijöitä jo ensimmäisten tuntien aikana. Tapahtuman järjestävä Pekka Häyhä iloitsee vauhdikkaasta alusta.

- Valtaisa määrä käynyt väkeä ja näyttää erittäin hyvältä. Koko ajan on hieno kuhina päällä ja kahden ensimmäisen tunnin aikana kävi jo yli tuhat vierasta.

Messujen järjestäjä Pekka Häyhä ja messuemäntänä toimiva Heidi Sohlberg ovat olleet tyytyväisiä messuihin.

Kaksipäiväisillä messuilla on 65 näytteilleasettajaa aina järjestöistä yrityksiin ja vanhoista autoista virtuaalilaseihin. Biotalous- ja juustopäivien nimikko-osastolla heti sisääntultaessa Valion osastolla on tänään päässyt maistamaan paikkakunnalla valmistettavia salaatti- ja Aura-juustoja. Valion Janne Palosaari kertoo, että messuvieraille on tarjolla mielenkiintoisia makuyhdistelmiä.

- Tänä vuonna Auran kanssa haetaan makupareja, joita ei normaalisti ehkä kokeilla. Valion Suonejoen hillotehtaalta saatiin messuja varten viikunahilloa ja yhteistyössä Pandan kanssa puolestaan Auran kanssa on lakritsaa tarjolla.

Osastolla on myös tarjolla muun muassa valkosipulimaustettuja salaattijuustoja.

- Niistä leijailee sen verran hyvä tuoksu heti messuille tultaessa, että väkisinkin tulee käymään osastolla, Palosaari kertoo.