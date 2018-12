Blogi: Nälkä tulee rytmin mukaan

Ensimmäistä tapaamista Sinin kanssa odotin kovasti. Jännitti myös minkälaisen saliohjelman ja ruokavalion saisin.

Tapaaminen sitten koitti. Aluksi tehtiin kehonkoostumusmittaus. Sitten sain sanoa, mitä tavoitteita laitettaisiin. Lihaksiin tietenkin voimaa, 5 kiloa painoa pois. Ateriarytmi, että 5 kertaa tulisi syötyä ja terveellisemmin.

Mitään pikalaihdutusta ei alettu hakemaan, vaan että tästä tulisi elämäntapa, joka jatkuisi. Liikuntaa olisi hyvä olla 2 kertaa sali ja 2 kertaa ryhmäliikunta viikossa. Sitten käytiin salin puolella katsomassa laitteet ja liikkeet, joita tekisin.

Ruokavalio tuli sähköpostissa. Näytti ihan ok. Määrät oli hakusessa kun leivät ja muut ilmoitettiin grammoissa. Ja kasvisten määrä tuntui isolta. Keittiövaakaostoksilla kävin.

Eihän sitä muistanut aluksi punnita ruokaa, kun ois pitänyt punnita ennen kuin valmistaa. Sitten kasvikset pakkasessa vielä kehittämästä kun syömään piti alkaa. Viikko kaksi tuntui vaikealta, mutta sitten silmämääräisesti otin ruokaa ja kasvikset muistin.

On tässä tullut syötyä vähän niin ja näin. Jos on rasvaisempaa ruokaa, niin otan vähemmän. Siten luovimalla tässä on menty. Kaikkea, mutta vähän. En ihan prikulleen ole noudattanut ruokalistaa.

Ateriarytmi on tullut. Aluksi tuntui, että koko ajan piti syödä, mutta nyt nälän tunne tulee niihin aikoihin automaattisesti. Jännä juttu.

Äkkiä pois

Ekat viikot salilla tein nopeasti liikkeet, että pääsi sieltä pois. Ei ollut kovinkaan kotoinen olo. Ja pyöräilyssä kävin. Sitten niskat ja kaulalihakset veti jumiin. Kävin salilla tekemässä jalkoja vaan. Kyllä otti päähän, kun olisi halunnut koko kroppaa tehdä.

Pari viikkoa siinä meni. Hieroja ja lepo auttoi.

Yläkropan treeniä aloin tehdä ihan varovasti. No sitten polveen sattui yhdessä laitteessa, kun laitoin liikaa painoa. Turvoksissa vähän on. Tuntuu, että aina jotain. Täysillä ei pysty salilla treenaan. Pitää nyt yläkroppaan enemmän keskittyä.

Ryhmäliikuntaan en ole kerinnyt. Jos on aikaa ollut lähteä, niin olen käynyt salilla. Olen käynyt 2–3 kertaa viikossa salilla.

On ollut vaikeaa saada aikaa riittämään omiin juttuihin. On ollut nyt jokaisella jotain juttuja, menoja lapsilla. Sitten on nää joulujutut jo painaneet päälle. Piparin ja torttujen leipomista.

Meinaa kyllä stressiä välillä pilata. Ja tuntuu ettei tästä mitään tuu. Varsinkin, kun joka paikka kipeenä.

Juttusarjassa kuntoilun aloittanut äänekoskelainen kymmenen lapsen äiti Hanna Valkama kertoo kuukausittain kuulumisiaan.