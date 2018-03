C-tytöt avausvoittoon

Huiman C-tytöt pelasivat lauantaina SM-sarjaa Helsingissä. Tällä kertaa vastustajina olivat Lappeenrannan Catz sekä kotijoukkue HNMKY. Huima oli hävinnyt ensimmäiset neljä otteluaan SM-sarjassa.

Päivän avausottelussa Huima vielä arasteli lappeenrantalaista vastustajaansa. Pikkuherhiläiset taistelivat kuitenkin pitkään voitosta, vaikkeivat omalle tasolleen päässeetkään.

- Ilmeisesti SM-sarja jännittää tyttöjä. Vastustajat on paljon kovempia kuin aluesarjassa, voivat olla isojakin, ja tulevat aivan iholle puolustamaan. Vähän sitten on jäädytty, eikä pystytä toteuttamaan niitä asioita mitä on harjoiteltu ja osataan. Pelataan vähän kuin jalka jarrulla, C-tyttöjen valmentaja Mikko Kymäläinen miettii.

HNMKY:tä vastaan päivän toisessa ottelussa peli sujui jo paremmin. Ottelu pysyi tasaisena puoliaikaan saakka, jonka jälkeen Huima karkasi tavoittamattomiin ja nappasi avausvoittonsa SM-sarjassa.

Vasta syksystä lähtien yhdessä ollut joukkue onkin SM-sarjassa nimenomaan keräämässä kokemusta tulevaisuutta varten, rohkeutta pelata kun ei saa muuten kuin pelaamalla. Kauden viimeiset kaksi otteluaan Huima pelaa kuukauden päästä Espoossa.

Catz Black – Huima 55-41 (14-13, 17-7, 12-14, 12-7)

Huima: Jasmin Hakonen 8, Siiri Lämpsä 7, Aada Hartikainen 2, Elsa Sorri 1, Noora Pollari 2, Roosa Laiho 6, Rebekka Lampela 0, Sani Niskanen 0, Sara Himanen 5, Pinja Paananen 9, Milla Nieminen 0.

Huima – HNMKY White 60-29 (12-10, 16-10, 15-5, 17-4)

Huima: Hakonen 10, Lämpsä 11, Hartikainen 0, Sorri 0, Pollari 12, Laiho 16, Lampela 0, Niskanen 0, Himanen 4, Paananen 7, Nieminen 0.