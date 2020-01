Claytonille ei löytynyt pysäyttäjää Hyvinkäällä

Äänekoskelaiset onnistuivat laittamaan sunnuntaina 1B-divarissa samoista sijoituksista kamppailevan Pontevan Hyvinkäällä ahtaalle, ja pitivät ottelun hallinnassaan isäntien pyristelyistä huolimatta.

Voiton avaimina sunnuntaina oli hyvä puolustuspeli, jolla kotijoukkue pidettiin 58 pisteessä, sekä kypsyys pelata hyökkäyksessä palloa korin alle kaukoheittopelin takkuillessa.

- Me on opittu sisäänsyöttöä ja kun vahvistus on hyvässä vireessä, niin on tärkeää että osataan syöttää sinne oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, Tommi Koskinen kertoo.

Huima: Veeti Jämsen 9/6/4 syöttöä, Joonas Makkonen 2/3, Juuso Salmi 9/3/6 syöttöä, Joona Lasarov 0/5, Kasperi Häkkinen 6/8, Tiitus Kuukkanen 19/2, Santtu Koivunen 0/1, Trenton Clayton 29/17, Markus Santa 2/3.