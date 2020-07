Elävää musiikkia ja yrittäjien ale-tempaus Äänekosken keskustassa perjantaina

Huomenna perjantaina Äänekosken keskustassa kaupungintalon edustalla olevalla uudelle keskusaukiolla kuullaan elävää musiikkia ja ympäristön liikkeissä on yhteinen ale-tempaus.

Niskanen Oy:n vetäjä Miina Niskanen kertoo idean lähteneen perinteestä, sillä keskustan yrittäjät ovat järjestäneet yleensä Keitelejazzien aikaan yhteisiä jazz-aleja.

– Nyt kun jazzeja ei ollut, aloimme miettiä, pidättäisiinkö kuitenkin yhteinen aletapahtuma. Useampi yrittäjä on nytkin lähdössä tempaukseen mukaan, Niskanen sanoo.

Hän sanoo, että alueen liikkeissä on perjantaina ulkomyyntiä kello 10 alkaen.

– Meillä on lisäksi perinteinen asepäivä ja Koskikeskuksessa on markkinameininkiä, sillä paikalla koko päivän ajan erilaisia myyjiä. Ajatus virisi myös siitä, että oheen mahtuisi jotain muutakin piristävää tapahtumaa ja aloimme keskustella asiasta Ärmy ry:n väen kanssa, Niskanen jatkaa.

Keskusaukiolla kuullaan kello 13-16 välisenä aikana elävää musiikkia, kun puiston keskelle tuodulle lavalle nousevat paikalliset nuoret muusikot.

Ilmaisessa tapahtumassa esiintyvät Akusti Väisänen, joka soittaa suomirockia ja -poppia sekä duo Aisku ja Sanni, jotka esittävät piano- ja haitarimusiikkia.

– Meillä on ollut tänä kesänä Kuumakeikkakesä 2020 -kiertue, johon kuuluu yhteensä 19 keikkaa. Niistä viisi on vielä jäljellä. Mukana on ollut eri esiintyjiä ja olemme kiertäneet eri paikoissa ajan henkeen terasseilla ja ulkotiloissa hyvillä turvaväleillä. Äänekosken Elinvoimayksikkö tukee Akustia, Sannia ja Aiskua kesäyrittäjyyssetelillä ja Ärmy ry ostaa esiintyjiltä keikat. Tämä tapahtuma sopi hyvin mukaan kiertueelle, Ärmy ry:n puheenjohtaja Pekka Ouli kertoo.

Miina Niskanen kannustaa mukaan tapahtumaan koronatilanteen huomioiden.

– Tullaan terveinä, käytetään käsidesiä ja pidetään hyvät turvavälit toisiimme.