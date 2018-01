Elisa laajensi 4G-yhteyksiään Äänekoskella

Tietoliikenneyhtiö Elisa on laajentanut nopeiden nettiyhteyksiensä saatavuutta Äänekoskella. Syksyn ja talven aikana 4G-verkkoa on laajennettu sekä kapasiteettia parannettu Äänekosken keskustan, Havusalmen, Liimattalan, Hietaman ja Matilanvirran alueilla. Äänekosken lisäksi verkon laajennuksia on tehty eri puolilla, Jyväskylää, Jämsää, Hankasalmea, Laukaata ja Joutsaa sekä Saarijärveä, Keuruuta ja Uuraista.

Asiakkaille laajennukset näkyvät entistä sujuvampana nettiyhteytenä, joka ei hidastele edes ruuhka-aikoina.

– Suomalaiset ovat eniten mobiilidataa käyttävä kansa maailmassa ja tämä näkyy myös Keski-Suomen alueella. Panostamme jatkuvasti alueen verkkojen kehitykseen, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme maailman parhaan verkon myös Äänekoskella, Elisan Keski-Suomen aluejohtaja Juha Peltomäki kertoo.

Elisan verkon kattavuustiedot päivittyvät kuuluvuuskartalle osoitteeseen www.elisa.fi/kuuluvuus