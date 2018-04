Equally Stupid tuo energiaa Painotalolle

Kansainvälisen tuulahduksen Painotalon kevääseen tuo islantilais-suomalais-sveitsiläinen Equally Stupid, joka on kitaristi Sigurdur Rögnvaldssonin, saksofonisti Pauli Lyytisen ja rumpali David Meierin muodostama energinen yhtye.

Trion melodisessa ja rytmisesti monikerroksisessa tuotannossa on runsaasti vaikutteita mm. progressiivisesta rockista, mutta sävellykset jättävät kuitenkin runsaasti tilaa myös väkeville solisteille. Equally Stupid on yhtye, jonka tavoitteena on viedä musiikkiaan jatkuvasti entistä persoonallisempaan ja mielikuvitusrikkaampaan suuntaan, monenkirjavine sävellyksineen ja soitinyhdistelmineen.

Equally Stupid on julkaissut kaksi albumia Exploding Head (2014) ja Escape From The Unhappy Society (2017), joista molemmat saivat riemastuttavan vastaanoton niin levyllä kuin keikkalavoilla.

"All are equal. Some are more equal than others. But only very few are equally stupid."

Sigurdur Rögnvaldsson (IS) - baritone kitara / bass VI, Pauli Lyytinen (FI), saksofonit ja elektroniikka, David Meier (CH), rummut Painotalolle 19.4. kello 19.