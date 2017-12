FIS-hiihdot tuo kansainvälistä tunnelmaa Äänekoskelle

Äänekosken Huiman FIS-hiihdot hiihdetään Liikuntapuistossa lauantaina 30.12. kello 11 alkaen. Vapaan hiihtotavan kilpailu hiihdetään väliaikalähtönä uusitulla kilparadalla, jolla hiihdetään myös talven 2019 SM-hiihdot. Kilpailunjohtaja Eero Hakonen odottaa varsinkin aikuisten sarjoista kovatasoisia, koska jaossa on FIS-pisteitä.

- Kilpailijoita on Virosta, Venäjältä ja Colombiasta. Lumitilanne on hyvä ja valmistelut viimeistelyä vaille valmiit. Osanottajamäärä yllätti myönteisesti ja tästä tulee mielenkiintoinen kilpailu pitkään aikaan. FIS-arvolla on oma osansa. Tämä on meille yksi kenraaliharjoitus SM-hiihtoja varten.

Kilpailuun on ilmoittautunut 240 hiihtäjää, joista muun muassa MYL-sarjaan 47 osallistujaa.

Liikuntapuiston latupohjia kunnostettiin kesän aikana ja Haaparinteelle laskevaan kaarteeseen on tehty parannuksia.