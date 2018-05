Finlayson avaa kesäksi pop up -myymälän Äänekoskelle

Kodintekstiilejä valmistava Finlayson avaa kesän ajaksi Äänekoskelle pop up -myymälän. Noin 150 neliön suuruinen sesonkimyymälä sijoittuu Koskikeskukseen.

– Avaamme vuosittain kesä- ja joulusesonkeihin noin 20-25 pop up -myymälää ja etsimme jatkuvasti kiinnostavia liikepaikkoja pop up -myymälöille. Viime kesänä olimme Viitasaarella, Finlaysonin pop up -toiminnan koordinaattori Elina Eichhorn kertoo.

Finlaysonin pop up -myymälä avautuu Koskikeskukseen 2. kesäkuuta ja on avoinna läpi kesän aina elokuulle koulujen alkuun saakka. Liike työllistää noin 2-3 henkilöä.

Vuonna 1820 perustettu Finlayson on yksi maan vanhimpia yrityksiä. Finlaysonilla on Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 25 omaa myymälää, kaksi shop-in-shopia sekä useita pop up -myymälöitä sesonkien aikaan.