Glasgown bluesparhautta Keiteleen helteisillä rannoilla

Ei kahta sanaa, mikä oli perjantaina parasta maailmassa. Tai juuri kaksi sanaa: King King!

Ennen keikkaa ei jännittänyt ollenkaan onnistuuko brittiyhtye King King valloittamaan Keitelejazzin yleisön, jännityksen aiheena oli : kiltti vai ei?

Tällä kertaa kitaristi-laulaja Alan Nimmo oli pannut parasta päälleen ja näin Glasgown juntturapoika hurmasi tyylikkääseen skottikilttiin pukeutuneena.

Osa King Kingin ja Nimmon viehätystä onkin ulkomusiikillista. Vanttera, reilusti ylimääräistä massaa vyötärölleen kerännyt Nimmo on valloittava näky lavalla. Miten lämmin ja energiaa pursuava ihminen siinä onkaan, miten osaakin jakaa kaiken, olla aidossa yhteydessä ihmisiin, ja on samalla vielä täydellinen herrasmies.

Useampikin talkoolainen kertoi tipan olleen linssissä, kun kuuli Nimmon ylistävän niitä taustavoimia, jotka uurastavat erilaisissa isoissa ja pienissä tehtävissä täysin talkoilla toteutettavan musiikkitapahtuman eteen. Kiitos tuli täydestä sydämestä (“ilman näitä tyyppejä meillä ei olisi mitään”), ja Nimmo sai tälle kannustukselle myös yleisön mojovan tuen.

Ulkomusiikilliset asiat olivat kuitenkin vain täydellistämässä Nimmon pakettia. Voi pojat mikä lauluääni, fraseeraus, nyansointi, ilmaisuvoima. Ja samalla tuli kaupan päälle erittäin tyylitajuinen ja voimallinen kitaristi.

Nimmo ja koko King King osaavat ottaa jokaisesta biisistä kaiken irti. Eivät kaikki yhtyeen kappaleet kuolemattomia mestariteoksia ole, jonkun toisen esittämänä sieltä voisi paljastua jokunen tylsänpuoleinen renkutuskin, mutta se miten King King lataa lauluihinsa energiaa, dramatisoi, tyynnyttelee, paisuttelee ja kiehuttaa, saa musiikin elämään, se on tuikiharvinainen lahja missä tahansa genressä.

Eivät olleet pöllömpiä blues'n'roll-illan suomalaisetkaan. Illan aloitti Guitars, Guitars and More Guitars, eli kotimaisittain superyhtyeeksi laskettava kitaristien Ben Granfelt, Jarmo Nikku ja Muta Manninen sekä basisti Masa Maijasen ja rumpali Miri Miettisen kombo. Lavalla oli siis Granfeltin laskujen mukaan Gringos Locos laulajaa lukuun ottamatta, iso osa Hectorin ja Pave Maijasen yhtyeistä, puolet Broadcastista ja puolet Wishbone Ashista. Monessa ovat olleet mukana, ja monessa siis myös yhdessä.

Jokainen kitaristi toi omatekemiään tai soololevyilleen lainaamiaan kappaleita, kuultiin sekaisin instrumentaaleja ja laulubiisejä. Selvisi mm. miksi Jarmo Nikku soittaa kitaraa (koulussa kaverin kelamankalta kuultu Focus-yhtyeen Sylvia päätti jääkiekkouran seinään).

Ymmärrettävästi yleisö lämpeni eniten tutuille cover-kappaleille, Sylvian ohella Sunshine of your love/Cocaine-sekoitukselle ja lopun tyylikkäälle Wishbone Ash -kappaleparille, jossa kolmen kitaran stemmat pääsivät oikeuksiinsa.

Kitarasoolot olivat tottakai tämän projektin keskiössä, niitä sinkoili sujuvasti vuorotellen lavan joka kolkasta. Kitarakolmikon yhteinen 150 vuoden soittokokemus kuului kaikessa, mutta pieni yllätys oli, miten Granfeltin soolojen melodisuuden ja iskevyyden yhdistelmä erottui omille kierroksilleen tässäkin porukassa.

Guitars maistui vielä tässä vaiheessa aavistuksen enemmän projektilta kuin bändiltä, ja tarvitsisi todella päräyttävän laulajan joukkoihinsa noustaakseen vielä porrasta ylemmäs.

Laulupuolen koin ongelmalliseksi myös illan päättäneellä Erja Lyytisen keikalla. Lyytisen äänimateriaali on kovin ohkainen, ja kun sillä vedetään korkealta, syntyy helposti kimittävä vaikutelma.

Olisi mukava kuulla Lyytisen seurassa joskus muhevampaa ja juurevampaa laulajaa, sillä kitaristina Erja on kovassa vireessä, ja sillä työllä hän on kaikki kansainväliset meriittinsä ansainnut. Samaten Lyytisen taustalla kosketinsoittaja Juha Kuoppala, basisti Tatu Back ja rumpali Iiro Laitinen ovat hitsautuneet mainiosti yhteen. Soitannollisesti bändi on kotonaan missä tahansa maailman blueslavoilla.