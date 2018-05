Hannan muistometsä syntyy Konnevedelle

Akuuttiin leukemiaan menehtyneen 32-vuotiaan jyväskyläläisen kahden lapsen äidin Hanna Pahlstenin muistometsä perustetaan Konnevedelle. Ajatus muistometsän perustamisesta syntyi, kun Pahlstenin ystävät halusivat antaa ystävälleen vielä viimeisen lahjan, hänen nimeään kantavan luonnonsuojelualueen.

Pahlsten sairastui akuuttiin leukemiaan odottaessaan toista lastaan marraskuussa 2014. Kolmen vuoden sairastamisen jälkeen, juuri ennen joulua 2017, hänen leukemiahoitonsa lopetettiin. Keräys muistometsän saamiseksi alkoi helmikuussa.

Hanna Pahlstenin muistometsä sijoittuu Konnevedellä Lahnanen-järven rantaan ja pienelle harjanteelle rannan lähellä. Alue on Luonnonperintösäätiön Linnunlaulun suojelualueen juuri hankitulla runsaan kuuden hehtaarin lisäosalla.

Kyseessä on maisemallisesti komea metsä, joka täydentää ja monipuolistaa Linnunlaulun suojelualuetta. Harjanteen päällä ja ylärinteessä kasvaa vanhaa mäntymetsää, alempana järven rannassa on myös vanhoja kuusia. Alueella on erityisen kauniita, pyöreämuotoisia kivenjärkäleitä.

Maaliskuun alussa menehtynyt Hanna Pahlsten ehti itsekin nähdä alueen, jonne muistometsä tulee.

Suojelualueelle tehdään muistelupaikka, jossa hänen läheisensä saavat Pahlstenin toiveen mukaisesti kuulla edesmenneen läheisensä tuulen huminana puissa ja jossa jokainen metsänkulkija voi rauhoittua luonnon ääreen omine ajatuksineen.

Hanna Pahlstenin muistometsä on Luonnonperintösäätiön neljäs henkilön nimeä kantava muistometsä.

Pahlstenin ystävät jatkavat muistometsäkeräystä toukokuun loppuun, sillä ajatuksena on mahdollinen muistometsäalueen laajentaminen tai toisen pienemmän alueen hankkiminen Pahlstenin kotiseudulta Pieksämäeltä.