Helleinferno ei ole suuremmin työllistänyt jazzeilla - "Juomaa kyllä menee"

Helleinferno, käristyskupoli... mitä näitä nyt on. Vielä iltayhdeksän aikaan elohopea kolkuttelee Äänekoskella liki kolmeakymmentä astetta ja huomiselle lauantaille on luvassa vieläkin tukalampaa hellettä. Auringonpaisteeseen ja kuumaan säähän on varauduttu myös Keitelejazzeilla, jossa päivystämässä on SPR:n Äänekosken osasto.

Jazzsävelten rytmissä menoa valvomassa perjantai-iltana olivat vapaaehtoiset Helena Pasanen, Veera Löngren sekä Merja, Kirsi ja Henrik Lampinen. He kertovat, ettei helteet ole suuremmin aiheuttaneet ongelmia jazzeilla viikon aikana.

- Tapahtuma on meidän näkökulmasta mennyt tosi hyvin. Järjestäjät ovat hyvin tuoneen paikalle vettä yleisöä varten ja juomaa kyllä meneekin. Hyvä niin, sillä se on tärkeää kuumalla säällä, Pasanen kertoo.

Eniten ensiapua on työllistänyt erilaiset kaatumiset ja kompastumiset.

- Vähän on otsaa paikkailtu. Rakkolaastareita on myös mennyt hiertymiin reippaalla tahdilla.

Koko SPR:n päivystysporukka on tapahtumassa vapaaehtoisesti ja ovat innolla mukana. He kiertävät eri tapahtumia ympäri vuoden.

- Näillä festareilla on aina hieno tunnelma ja kaikkeen mihin vaan ennätetään niin yritetään päästä.

Vastaanotto ensiapuhenkilöstölle on ollut jazzkansalta Lampisten mukaan erinomainen.

- Meidät otetaan hienosti vastaan ja tuntemattomatkin aina tervehtii. Sellainen arvostus tuntuu tosi mukavalta.