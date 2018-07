Henkiparannusta ja vapaamuurareita - Sumiaisten mystiikkamessuilla monenlaista nähtävää

- Lämpöä alkaa piisaamaan jo vähän turhankin paljon. Täytyy olla todella tyytyväinen, miten paljon väkeä on liikenteessä ja kuinka monta näytteilleasettajaa saatiin paikalle, paisttattelee Sumiasten Mystiikkamessujen puuhamies, Syvälahden Kyläyhdistyksen Helmer Pesonen paahteisen kesäauringon paisteessa Sumiaisten koulun pihamaalla.

Sunnuntaina Sumiainen on ollut täynnä mystiikkaa ja monenlaista nähtävää, kun järjestyksessään ensimmäiset Mystiikkamessut keräsi paikalle kymmeniä messuosastoja. Saarijärveltä toimintaansa olivat tulleet esittelemään meedio Kirsi Collander-Honkonen ja hänen miehensä, henkiparantaja Arvo Honkonen.

- Välitän yläkerrasta energiaa kuin muuntaja. Tämä taito on ollut minulla sisäisenä jo pitkään ja viime aikoina olen sitten alkanut tekemään myös hoitoja, Arvo kertoo.

Kirsi puolestaan valmistaa vaatteita, joista niiden käyttäjä saa henkisiä voimavaroja.

- Ne eivät ole vain vaatteita vaan esimerkiksi energiahuivi antaa voimaa ja sen lisäksi lämittää.

Molemmat ovat olleet todella tyytyväisiä Mystiikkamessujen tarjontaan ja kävijämääriin.

- Mielenkiinnolla lähdettiin uuteen tapahtumaan ja tämä on ollut todella positiivinen kokemus. Paikalla on hyvä fiilis ja hienoa, että uudenlaisia tapahtumia järjestetään alueella, pariskunta kiittelee.

Mystiikkamessuilla toimintaansa oli esittelemässä myös Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut vapaamuurarijärjestö Le Droit Humain. Järjestön Eva Uggla kertoo, että heidän kansainvälinen miehille ja naisille suunnattu Suomessa vuodesta 1920 asti toiminut järjestö on herättänyt kiinnostusta.

- Kahdeksan vuotta sitten perustimme loosin Jyväskylään ja ajattelimme tulla tänne Sumiaisiin kertomaan toiminnastamme. Yhteensä meillä on Suomessa 14 loosia, joista Jyväskylän on toiseksi nuorin.

Vapaamuurareihin ja vapaamuurariuteen liittyy tietynlainen salamyhkäisyys. Ugglan mukaan vapaamuurareille tärkeää kehittää itseään ja ohjata jäsenet löytämään asioita tiettyjen rituaalien puitteissa.

- Usein sanotaan, että tämä on salajärjestö. Me emme paljasta rituaalejamme, sillä jos joku on niistä kiinnostunut toiminnastamme, niin paljastamalla ne etukäteen riistettäisiin toisen kokemus ja tällöin tieto annettaisiin valmiina mielipiteenä.

Vapaamuurarijärjestö Le Droit Humain Eva Uggla kertoo heidän järjestönsä kiinnostaneen Mystiikkamessuilla.

Ugglan mukaan vapaamuurarit kannustavat ihmisiä luottamaan omaan ajatteluun ja hiomaan itseään eteenpäin.

- Olemme tietyllä tavalla lähtöisin katedraalin rakentajista, jotka koostuivat kolmiasteisesta tiestä eli oppipojista, kisälleistä ja mestareista. Se sama pohja on meillä edelleen.

Sumiaisissa vapaamuurariutta kohtaan on Mystiikkamessuilla herännyt kiinnostusta.

- Tänään on käyty muutamia erittäin hyviä ja pitkiäkin keskusteluja.