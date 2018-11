Hietamalla juhlitaan lauantaina nuorisoseurantaloa

– Vaikea olisi kuvitella Hietaman kylää ilman nuorisoseurantaloa. Kylän yhteinen tyyssija ja perinteet puuttuisivat, Hietaman Nuorisoseuran puheenjohtaja Pentti Kankainen tiivistää.

Harmaista betonitiilistä rakennettu talo on ollut paikallaan jo 90 vuotta. Talo, kuten nuorisoseurakin, on Hietaman, Honkolan ja Parantalan kylien yhteinen.

Presidentti Kekkonenkin kävi talossa pitämässä vaalitilaisuuden 1950-luvulla. Soittokeikoilla ovat käyneet muun muassa Vili Vesterinen ja Erkki Junkkarinen. 1980-luvun tansseissa väkeä saattoi olla neljä-viisisataakin henkeä, vaikka talon kapasiteetti on noin 200.

Nuorisoseurantalolla on näytetty kiertäviä elokuvia ja pidetty iltamia. Kouluakin siellä on käyty sotien jälkeen. Talossa ja viereisellä urheilukentällä on harrastettu monenlaista urheilua pesäpallosta ja painista lentopalloon. Hietaman Pelimannitkin perustettiin aikanaan nuorisoseurantalon kahviossa.

Nuorisoseurantalo on merkittävä paikka vieläkin.

– Kylän juhlat, hiihtokisat ja yleisurheilukilpailut koetaan hyvin tärkeiksi. Esimerkiksi viime vuoden pikkujouluissa oli noin 40 joulupukki-ikäistä lasta ja vanhemmat ja muut kyläläiset päälle, Kankainen kertoo.

Ehkä näkyvintä toimintaa on Hietaman Nuorisoseuran Näyttämö ry:n teatteritoiminta. Kevään näytäntökauteen mahtuu vuosittain noin 15 esitystä.

Taloa vuokrataan myös juhlatilaksi. Siellä pidetään lisäksi kerhoja ja kokouksia.

Isompia välttämättömiä remontteja ei ole näköpiirissä. Tänä syksynä tehtiin lämmitysjärjestelmän ja peltikaton määräaikaishuollot. Nämä kummatkin on uusittu 2000-luvun puolella.

Ulkorakennustakin on syksyn mittaan korjailtu. Kankainen laskee, että talotoimikunnan talkoita on ollut tänä vuonna ainakin 15 kertaa.

– Talkooporukkaa löytyy välillä oikein hyvinkin. Joskus on puheenjohtaja yksin, kun oikein on yhteensattumia, hän naurahtaa.

Varoja talon ylläpitoon saadaan teatteritoiminnasta ja jäsenmaksuista sekä avustuksina muun muassa Äänekosken kaupungilta ja erilaisista hankkeista.

90-vuotiasta nuorisoseurantaloa juhlitaan lauantaina 1.12. Kankaisen mukaan juhlan ohjelmasta ei oteta stressiä ollenkaan. Luvassa on silti ainakin musiikkia ja seurantalon kronikka. Paikalla on talon historiaan liittyviä henkilöitä, ja nykynuoretkin esittävät ohjelmaa.