Hiilineutraalit kunnat -verkostoon liittyminen kiihdytti Äänekosken valtuuston

Äänekosken kaupunginvaltuustossa maanantai-iltana puitavana olleet veroprosenttiasiat, kylien ja taajamien kehittämisohjelma tai muut pykälät eivät onnistuneet nostattamaan yhtä kuumaa tunnelmaa valtuustosaliin kuin Hiilineutraalit kunnat -verkostoon liittyminen.

Kaupunginhallitus ehdotti valtuustolle hakeutumista Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkoston (Hinku) jäseneksi.

Kyseessä on hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien verkosto, jossa pyritään merkittäviin päästövähennyksiin. Verkoston jäsenyys on ilmainen ja tällä hetkellä verkostossa on mukana yli 60 kuntaa.

Valtuustosalissa kiisteltiin muun muassa siitä, aiheutuuko tavoitteen täyttämisestä kuluja, kuinka velvoittava tavoite on ja millaisen viestin Äänekoski antaa, jos se ei liittyisi verkostoon. Ilmassa oli eri puolien poliittista vääntöä.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen muistutti, että tavoiteohjelmassa haetaan kunnan sitoumusta, mutta mitään sanktioita ei tule, jos tavoite ei täyty.

Asiassa päädyttiin jopa äänestykseen asti, kun Lauri Lax (ps.) ehdotti Joni Kotilaisen (ps.) kannattamana, ettei kaupunki hakisi Hinku-verkoston jäsenyyttä.

Lopulta valtuusto päätti, että jäsenyyttä haetaan äänin 37-5 yhden valtuutetun ollessa poissa.

Lauri Lax ja Joni Kotilainen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.