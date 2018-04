Hipan Pallerot avaavat vappuna - "Ei muuta kuin jätskille!"

Äänekoskelaiset kaverukset Aliina Väisänen, 14, Katri Kytölä, 14, ja Iida Hänninen, 15, avaavat huomenna tiistaina eli vappupäivänä oman jäätelökioskinsa Hirvaskankaalle. Koivistossa asuva kolmikko päätti työllistää itsensä kesäksi ja ryhtyi yrittäjiksi.

- Keväällä tänne etsittiin uusia yrittäjiä niin päätimme, että me hoidetaan homma. Aluksi se heitettiin enemmän ideana, mutta siitä se sitten lähtikin, kaverukset nauravat.

Jäätelökioski on toukokuun avoinna viikonloppuisin. Kesäkuun ja heinäkuun ovet ovat avoinna jokaisena päivänä.

- Yhdestätoista iltaseitsemään ollaan vähintään auki päivittäin. Kuitenkin, jos väkeä on liikenteessä tai ilta-aurinko paistaa komeasti niin silloin voimme olla pidempäänkin.

Kioski on avoinna aina elokuun loppuun saakka, sillä kolmikko aikoo pitää kioskia auki koulun ohella myös elokuussa. Vaikka avajaisia vietetäänkin huomenna niin on töitä jo paiskittu läpi kevään.

– Joillakin voi olla käsitys, että yrittäminen on iisi juttu. Kuitenkin kun kaikki alvit, vakuutukset ja kaupparekisteri-ilmoitukset sekä koulutukset kassakoneesta kirjanpitoon lähtevät pyörimään niin työtä riittää melkoisesti työajan ulkopuolellakin, kolmikko kertoo.

Töihin omaan yritykseen Aliina, Katri ja Iida lähtevät intoa puhkuen.

- Ei muuta kuin jätskille! Meillä on saatavilla perusmaut, kuten mansikka ja vanilija, mutta olemme halunneet tuoda myös erikoisuuksia. Pätkisjäätelö on mielettömän hyvä uutuus ja sitten harvinaisempana herkkuna saatavilla on rajoitettu erä tervajäätelöä, kolmikko paljastaa.

Lue lisää Hipan Palleroista ja nuorista yrittäjistä jäätelökioskin takana torstaina 3. toukokuuta ilmestyvästä Sisä-Suomen Lehdestä.