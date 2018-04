Hirvaskankaalle suunnitellaan huolintakeskittymää

Hirvaskankaalle suunnitellaan raskaan kaluston huolintaan ja logistiikkaan liittyvää keskittymää. Keskittymä sijoittuisi molemmin puolin 69-tietä sekä ABC:n että Shellin takana sijaitseville Purunkorven ja Hirvasjoen alueille.

Alueelle kaavaillaan useamman yrityksen uudenlaista verkostoa raskaan kaluston korjaus-, huolto- ja varaosamyyntitoimintaan. Pitkällä aikavälillä alueen kehittämisen uskotaan luovan vähintään 25 yrityksen verkoston, joka synnyttäisi 70-80 uutta työpaikkaa.

Äänekosken kaupunginhallitukselle ehdotetaan maanantaisessa kokouksessa, että kaupunki hakee Keski-Suomen liitosta kehittämisrahaa logistisen keskittymän laajentamiseen. Yritysneuvoja Riikka Hytönen Ääneseudun Kehitys -yhtiöstä kertoo, että kehittämisrahan haku päättyy ensi viikolla. Jos rahoitusta saataisiin, itse hanke alkaisi kesäkuun alussa.

– Ajatus huolintakeskittymästä on lähtenyt liikkeelle yrityslähtöisesti. Alueelle on kiinnostunut tulemaan useampi yritys, osa jo Äänekoskella toimivia ja osa muualta tulevia. Yrityksissä on valmiutta toimenpiteisiin hyvin nopeastikin, jopa ensi kesänä, Hytönen tietää.

Hirvaskankaasta on tullut merkittävä pysähdyspaikka raskaalle liikenteelle ja Hytösen mukaan tilausta huolintakeskittymälle on alueella.

– Eikä pelkästään logistiikkaan liittyvää tarvetta, vaan myös huolintaan ja muuhun raskaaseen liikenteeseen liittyvään toimintaan.

Alueella halutaan kartoittaa myös kuljettajien hyvinvointi- ja majoituspalveluiden tarjoamista.

Hankkeen aikana selvitään lisäksi lähialueen ratapihojen lastaus- ja purkuedellytykset tavaroiden kuljettamiseksi rautatiellä sekä varastointi- ja terminaalitilojen, polttoainejakelun tarve ja mahdollisuudet. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 000 euroa, josta Äänekosken kaupungin omarahoitusosuus olisi puolet.