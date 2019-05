Historiallinen Mämmen Mylly myyntiin

Metsä Board Oy myy historiallisen Mämmen Myllyn Äänekoskella. Mämmenkylällä sijaitseva mylly on rakennettu vuonna 1923.

Mylly toimi vuoteen 2014 saakka, jolloin yhtiö irtisanoi ikuisen jauhatusoikeuden paikallisilta talollisilta. Asiasta riideltiin eri oikeusasteissa ja lopulta Korkein oikeus katsoi jauhatusoikeuksien purkamisen 116 vuoden jälkeen lailliseksi.

Osayleiskaavan mukaan alue on tarkoitettu alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen luonteeseen soveltuvaa edustus- ja matkailukäyttöä sekä pienimuotoista yritystoimintaa varten. Asemakaavan perusteella alueelle voidaan sijoittaa matkailu- ja lomakeskuksia sekä lomakyliä yhteisrantaperiaatteella. Alueella on lisäksi remontoitava ok-talo, paja, sauna, varasto ja laavu. Myllyn lähtöhinta on 80 000 euroa.