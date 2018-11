Honka käveli Huiman ylitse Espoossa

Lauantaina 1B-divisioonassa Honka ei antanut Huimalle mahdollisuuksia, vaan käytti kokonsa tylysti hyväkseen molemmissa päissä kenttää.

Ilman Johannes Lasaroffia, Kalle Koivusta sekä Atte ja Veeti Jämseniä pelannut Huima oli Espoossa pulassa, kun Honka vei fyysisyydellään joukkueen tehot hyökkäyspäässä ja runnoi väkisin itsensä Huiman korille.

- Nähtiin Liikuntatalolla, että kun meillä on porukka kasassa, meillä on kaikki eväät voittaa tässä sarjassa. Tappioista huolimatta meidän on vaan pidettävä leuka ylhäällä, tehtävä lujaa hommia, ja luotettava että suunta vielä kääntyy, Pena Ranta kertoo.

Honka – Huima 102-52 (28-21, 26-13, 29-12, 19-6)

Huima: Joonas Makkonen 3/0, Tuomas Viertola 11/8/8 syöttöä, Joona Lasarov 0/0, Kasperi Häkkinen 6/3, Jukka Ohtonen 7/9, Markus Santa 4/3, Otto Jämsen 7/5, Roni Hälikkö 3/1, Eelis Flyktman 11/0.