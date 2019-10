Hotelli Keiteleen nimi muuttuu Hotelli Äänekoskeksi

Suolahdessa toimivan Hotelli Keiteleen nimi on muuttumassa. Hotelli Keitele on pian Hotelli Äänekoski.

– Haluamme selkeyttää sijaintiamme hotellin nimessä. Joskus on käynyt jopa niin, että huoneen varannut asiakas on ollut etsimässä hotellia Keiteleeltä. Meille tulee asiakkaita ympäri Suomea ja on selkeämpää, kun hotellin nimessä on Äänekoski. Palvelu ja henkilökunta pysyvät samoina, vain nimi muuttuu, hotellia pyörittävän Suolahden Hotelli Oy:n toimitusjohtaja Tuula Puisto kertoo.

Nimivaihdos tapahtuu tähän tietoon ensi viikon lopulla.

Tulevan Hotelli Äänekosken tiloissa toimiva Ravintola Keitele jatkaa nykyisellä nimellään.