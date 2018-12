Huima ei päästänyt sarjakärkeä helpolla

Sunnuntaina Huima sai Liikuntatalolle vieraakseen naisten I-divisioonaa johtavan Tapiolan Hongan syyskauden päätöskierroksella.

Avausjaksolla herhiläisten arkailun myötä Honka karkasi jo 12 pisteen taukojohtoon. Ensimmäisen tauon jälkeen Huima kuitenkin löysi rohkeutensa, ja nousi korin päähän ennen vieraiden uutta iskua.

Päätösneljänneksen puolivälissä kotijoukkue kuroi 10 pisteen tuntumassa pysyneen eron tilanteeseen 46-50. Ratkaisuhetkillä espoolaiset laittoivat pallon koriin, kun Huima puolestaan ei onnistunut helpoistakaan paikoista.

– Meillä ei riittänyt rutiinitaso. Olisi ollut hyvä kokemus päästä pelaamaan viimeiset minuutit pienemmällä erolla todellisessa paineessa. Aiemmassa vaiheessa peliä onnistuttiin kyllä asioissa missä lopussa oltiin ehkä vähän varovaisia, Juuso Sainio miettii.

Päävalmentaja ennusti jo ennen kauden alkua, että syksystä tulee nuorelle joukkueelle vaikea, ja sitä se on suurinumeroisine tappioineen ollut. Etenkin viimeinen ottelu antaa kuitenkin kotiyleisölle toivon odottaa parempaa kevätkautta.

– Edellisen kotipelin toinen puolikas ja tämä peli on sellaista koripalloa mitä me halutaan pelata, pallo liikkuu iloisesti ja halutaan tehdä kavereista parempia. Oppimisen kurvi on edelleen käynnissä, mutta nyt on ehkä päästy kaikkein kivisimmän kohdan ohi, Sainio summaa.

Huima – Honka 54-68 (3-15, 17-15, 17-15, 17-23)

Huima: Inka Åkerlund 6/2, Mette Laine 13/1, Sara-Sofia Mikkonen 6/0, Karoliina Kallio 2/1, Mimmi Peuhkurinen 0/3, Aura Abbey 4/1, Emmi-Julia Paajanen 0/0, Venla Liimatainen 5/4, Anni Pullinen 3/5, Vilma Suomi 15/1.