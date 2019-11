Huima jatkoi kauttaan RPC:ssä

Huiman 15-vuotiaat tytöt vierailivat lauantaina Robert Petersen Cupin merkeissä Kotkassa Peli-Karhujen vieraana.

Kotijoukkue vei ottelussa voiton, mutta Huiman joukkue on jälleen yhtä kokemusta rikkaampi.

- Ei saada peleissä vielä sitä osaamista näkymään, mitä on opittu. Joukkueella on ollut vähän pelejä aiemmin, ja se on tässä kaudessa parempaa, että tulee paljon pelejä. Uskon, että kevätkaudella saadaan jo paremmin näkymään mitä oikeasti osataan, päävalmentaja Sari Puranen miettii.

Huima: Kaisa Sauriala 2, Kaisa Jämsen 2, Siru Sauriala 2, Milla Nieminen 6, Roosa Laiho 8, Sani Niskanen 8, Mette Hovinen 0, Rebekka Lampela 0, Elsa Sorri 5, Aino Tervanen 8.