Huima käynnistää futiskauden sunnuntaina – ”Etsimme vielä omaa suuntaamme”

Äänekosken Huiman edustusmiehistö avaa sarjakautensa jalkapallon Kolmosessa (Itä- ja Keski-Suomi) sunnuntaina. Äänekoskella pelattavassa kamppailussa vastaan asettuu Kings SC Kuopiosta.

– Joukkueen sisällä on hyvät ja odottavat tunnelmat. Itseluottamuksemme kasvaa koko ajan ja uskon, että se myös tulee näkymään kauden aikana. Sarjan alkua odotamme iloisin mielin, Huima-luotsi Marko Ikonen paaluttaa sarja-avauksen kynnyksellä.

– Treeneissä on ollut hyvä tekemisen taso ja aktiivisesti harjoituksissa mukana olleet ovat tällä hetkellä aika hyvässä juoksukunnossa. Harjoituspelit ovat olleet jokseenkin haastavia ja etsimme vielä omaa suuntaamme, mutta oikealla tiellä ollaan, Ikonen jatkaa.

Huima lähtee futiskesään jokseenkin kapealla pelaajaringillä, mutta tähän saataneen kuitenkin apua eritoten Kakkosessa pelaavan FC Vaajakosken ansiosta. Huima ja FC Vaajakoski solmivat maaliskuun alussa farmisopimuksen, joka mahdollistaa molemminpuolisen pelaajaliikenteen kauden aikana.

– Farmisopimuksessa on pelkästään positiivisia puolia. Se palvelee molempia joukkueita ja otamme tietenkin ilolla vastaan tämän yhteistyön.

”Sarjasta tulossa viime kautta tasaisempi”

Äänekoskelaisnippu lähtee sunnuntaina käynnistyvään jalkapallosesonkiin tavoitteenaan säilyttää sarjapaikka pelaamalla. Viime kauden päätteeksi Huima putosi Kolmosesta, mutta kabinettipäätösten jäljiltä joukkue kuitenkin lopulta onnistui säilyttämään sarjapaikkansa.

– Joukkueesta on poissa viime kauden kolme parasta maalintekijää ja se tietysti heikentää ryhmäämme jonkin verran. Muutamia B-junioreita olemme saaneet nostettua rinkiin mukaan ja siitä täytyy antaa kiitosta hyvälle juniorityölle.

– Kova työmaa meillä on edessä ja kaikkemme saadaan tehdä, että pystytään säilyttämään sarjapaikka pelaamalla. Uskon siihen kuitenkin vahvasti, sillä ennakkoasetelmien mukaan sarjasta on tulossa viime kautta tasaisempi. Hyvä startti heti kauden alkuun olisi meille aika olennaisen tärkeä asia.

Kuluvalla kaudella Huiman ohella jalkapallon Kolmosessa pelaavat myös FC Blackbird, JJK-Villiketut, JPS (Jyväskylä), Kings SC, KuKi (Kuopio), ToU (Siilinjärvi), SC Riverball (Joensuu, SaPa (Pieksämäki) ja Warkaus JK.

– JoPS (Joensuu) luopui sarjasta ja sieltä meni 3-4 pelaajaa SC Riverballiin, joka on näin ollen vahvistunut viime kaudesta. KuKi on aika kova ja tasokas nippu, minkä ohella perinteikäs Warkaus JK on myös varmasti kova. FC Blackbirdiltä puolestaan on jäänyt pari kovaa syömähammasta pois ja vaikka siellä tehdäänkin hyvää työtä, niin heitä en kuitenkaan luokittelisi sarjan kärkipäähän.

Kolmosen sarja-avaus Huima-Kings SC sunnuntaina 6. toukokuuta Äänekosken tekonurmella alkaen kello 17.