Huima kasvatti voittoputkeaan

Eipä ole Huiman otteissa näkynyt vaikka talvi treenattiin ahtaissa saleissa ja koronavirus toi keväälle kahden ja puolen kuukauden harjoittelutauon. Perjantaina 10.7. Huima sai vieraakseen PaRin Palokasta.

Ottelun alku oli Huimalta ehkä hieman varoivainenkin kunnes kotijoukkue sai luotua Roni Heinoselle paikan rangaistusalueen rajalle. Roni kaadettiin ja siitä seuranneesta vapaapotkusta Elias Norontauksen syötöstä Jeremias Heinonen iski kotijoukkueen johtoon komean kuvion seurauksena. Hieman ennen jakson puoliväliä Roni Heinonen vapautti loistavalla syötöllä Riku Rautiaisen läpiajoon eikä Riku erehtynyt. Kymmenen minuuttia myöhemmin vieraat kavensivat taukolukemiksi 2-1.

Toisen jakson alussa alkoi näkyä ettei vierasjoukkue pysynyt enää Huiman kyydissä, kun kotijoukkue prässäsi laajalla rintamalla. Kymmenen minuutin pelin jälkeen Riku Rautiainen vei Huiman jo 3-1 johtoon illan toisellaan. Vain viisi minuuttia edellisestä ja Petteri Sällinen laukoi liki kolmestakymmenestä metristä pallon komeasti yläkulmaan vieraiden maalivahdin seuratessa vain katseellaan. 4-1 jäivät siis loppulukemiksi. Ottelun hahmoja olivat kaksi maalia tehtaillut Riku Rautiainen sekä topparina joukkuetta kipparoinut Kalle Keto. Huiman nuori omasta juniorituotannosta kasattu joukkue on nyt toista vuotta kasassa ja henki on ollut hyvä koko ajan. Meininkiä avittaa myös hyvä valmennus ja kotiyleisö joka on taas alkanut löytää peleihin, onpa muutama uskollinen käynyt jo vieraspeleissäkin. Perjantainakin paikalla oli vähintään 170 henkeä.

Seuraava ottelu Huimalla on 29.7. Jämsänkoskella JIlves2 joukkueen vieraana. Kotinurmella Huima esiintyy seuraavan kerran 7.8., jolloin vieraaksi saapuu MJK.