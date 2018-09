Huima kukisti SaPan – ”Kokonaisilmeenä esitys oli nousujohteinen”

Äänekosken Huima jatkoi pelejään jalkapallon Kolmosessa (Itä-/Keski-Suomi) sunnuntaina voitolla, kun Äänekoskella kukistui vieraana ollut pieksämäkeläisseura Savon Pallo maalein 1-0 (0-0). Huiman maalista vastasi Ville Yliluoma.

– SaPa on meidän päävastustaja ja tämä oli peli, joka meidän pitikin voittaa. Ensimmäisellä jaksolla pelistämme puuttui tietynlainen terävyys, mutta toiselle jaksolle saatiin pirteyttä onnistuneiden vaihtojen seurauksena, Huima-käskijä Marko Ikonen summasi.

– Kokonaisilmeenä joukkueen esitys oli nousujohteinen. Saatiin alle kohtuullisen ehjä esitys, eikä omaan päähän tullut montaakaan vaaranpaikkaa, Ikonen lisäsi.

Äänekoskelaisittain voitto oli maukas, sillä sen ansiosta sarjajumbona majailevan Huiman ja viimeistä edellisenä häärivän SaPan ero sarjataulukossa kaventui kolmeen pisteeseen. Molemmilla joukkueilla on ohjelmassaan vielä kolme ottelua, joten jännitettävää riittää aina viimeisille metreille saakka. Huimaa vastaan asettuvat vielä Warkauden Jalkapalloklubi, FC Blackbird (Jyväskylä) ja Jyväskylän Seudun Palloseura.

– Kaikki jäljellä olevat pelit tulevat olemaan vaikeita voitettavia. Warkaus kärkkyy kärkipään sijoituksia ja FC Blackbird on tällä hetkellä ehkä sarjan paras porukka. JPS-pelistä meidän on ainakin naarattava voitto.

– Loppukauden yhtenä tavoitteena on se, ettei poissaoloja olisi niin paljoa mitä kauden aikana on ollut. Se antaisi uskoa jäljellä oleviin peleihin. Toisaalta valtava poissaolojen määrä on antanut B-junioreille minuutteja ja se on ollut heille samalla hyvä kasvun paikka.