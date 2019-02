Huima luopuu Kolmosen sarjapaikasta

Äänekosken Huima luopuu Keski- ja Itä-Suomen Kolmosen sarjapaikasta tavoitteenaan rakentaa tulevaisuutta juniorijalkapallojaoston kanssa.

- Raskas päätös ja tietysti lopputulos harmittaa. Kyseessä ei ollut kuitenkaan viime aikojen perusteella tehty hätäinen ratkaisu, vaan tämä juontaa juurensa jo useamman vuoden takaa, jalkapallojaoston puheenjohtaja Hannu Liimatainen selventää.

Viimeiset vuodet Huiman edustusjoukkueen aikuisikäisistä pelaajista suuri osa on asunut Jyväskylässä. Tämä on osaltaan vaikeuttanut muun muassa joukkueharjoittelua.

- Paikkakunnalla ja lähiympäristössä on kasvamassa uusi pelaajasukupolvi, johon halutaan jatkossa panostaa, Liimatainen toteaa.

Jalkapallotoiminta jatkuu piirin alimmalla sarjatasolla. Joukkue saadaan kasaan yhdessä juniorijalkapallojaoston kanssa ja tähän tietoon se tulee pelaamaan 7. divisioonaa.

- Huiman tulevaisuus näyttää siinä mielessä hyvältä, että junioripelaajiahan Huimassa on paljon. Suuri haaste tulee eteen siinä vaiheessa, kun aletaan lähestyä tiettyjä juniori-ikäluokkia. Vanhemmissa ikäluokissa alkaa usein tulla pelaajakato.

- Olosuhteet paranevat monitoimihallin tulon myötä, mutta tekijöistä on tällä hetkellä pulaa etenkin aikuisten joukkueissa. On kyse sitten valmentajista, huoltajista tai aikuisikäisistä pelaajista. Sitoutuneita tekijöitä olisi hyvä saada lisää. Juniorijoukkueisiin toimijoita saa rekrytoitua esimerkiksi pelaajien vanhemmista, mutta aikuisten joukkueissa tämä on todella haastavaa.

Ääneseudun alueella pelaa tulevana kesänä aiempien vuosien tapaan myös kaksi muuta jalkapallojoukkuetta. Suolahden Urho taistelee Viitosessa ja Konneveden Urheilijat vastaavasti jalkapallon Kuutosessa.

- Yhteistyö edellyttäisi kaikkien seurojen kiinnostusta asiaa kohtaan. Kun alueelta vielä löytyy useampia joukkueita eri sarjatasoilla, niin silloin olisi järkevääkin tehdä yhteistyötä. Pitäisi mennä laji edellä ja sopia asiat siten, että yhteistyö mahdollistuu. Keski-Suomen jalkapallotoiminta keskittyy liiaksi Jyväskylään, eikä se ole kenenkään edun mukaista.

Jalkapallon Kolmosessa kahtena edelliskesänä pelannut Huima päätti viime kautensa viimeistä edelliseen sijaan. Kesällä 2017 äänekoskelaisryhmittymä jäi puolestaan sarjassa viimeiseksi.

- Tärkeintä seuratoiminnassa ei ole se, että pelataan mahdollisimman korkealla sarjatasolla vuodesta toiseen ”kitkutellen”, vaan siellä, mihin paikkakunnalla ja seuralla on edellytyksiä.

- Pelaajien haaliminen ja houkuttelu joukkueisiin Jyväskylän suunnalta vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan ei ole pitkäjänteistä työtä eikä se palkitse ketään.

Huima-futiksen tulevaisuutta jalkapallojaoston puheenjohtaja pitää kuitenkin valoisana.

- Tästä lähdetään uuteen nousuun. Vaikka päätös nyt edustuksen osalta hieman kirpaisee, niin uskon tämän pidemmällä aikavälillä koituvan koko äänekoskelaisen jalkapallon hyväksi. Juniorijalkapallon toiminta on laadukasta ja pitkäjänteistä, aikuisten jalkapallotoimintaan toivon samaa kehitystä, Hannu Liimatainen päättää.