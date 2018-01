Huiman C-pojat avaavat SM-sarjakautensa

Huiman C-pojat koripalloilivat tiensä kevääksi SM-sarjaan sijoittumalla kolmanneksi Keskisen alueen I-divisioonassa syyskaudella.

Jo viime keväänä pääsarjassa oppirahansa maksanut joukkue on nyt vuoden vanhempi, ja kauden mittaan turnauksissa on kaatunut myös SM-sarjassa vastaan tulevia joukkueita. Korkeimmalle sarjatasolle pääseminen oli selkeä tavoite joukkueelle syksyllä, jonka runko on poikien nuoresta iästä huolimatta ollut kasassa jo yli kuusi vuotta.

Pikkuherhiläisten pääsarjaurakka alkaa heti huomenna Liikuntatalolla kotiturnauksella, johon vieraaksi saapuvat paikallisvastustaja HoNsU ja helsinkiläinen Munkkiniemen Kisapojat. Huiman ottelut alkavat klo 10 ja 16.

- HoNsU voitettiin monta vuotta jatkuvasti, mutta nyt syyskaudella hävittiin molemmat pelit. Nyt on aika kääntää kelkka taas toisinpäin. Helsinkiläisillä on kova porukka, ja se peli jopa vähän jännittää, C-poikien joukkueenjohtaja Jussi Lehtonen kertoo.