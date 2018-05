Huiman miehiä luotsannut Juha Sten päävalmentajaksi miesten Korisliigaan

Huiman miesjoukkuetta viimeiset kaksi kautta valmentanut Juha Sten allekirjoitti eilen sopimuksen päävalmentajan pestistä Joensuun Katajan kanssa.

Ensimmäisellä kaudellaan Äänekoskella mies nosti Huiman koripallossa valtakunnalliseen 1B-divisioonaan, jossa joukkue jäi avauskaudellaan vain niukasti pudotuspelien ulkopuolelle.

Joensuun Katajalla oli esisopimus jatkosta joukkuetta kaksi viime kautta luotsanneen Greg Gibsonin kanssa, mutta Gibson käytti optionsa sopimuksen purkuun saadessaan tarjouksen valmentaa Belgian pääsarjajoukkue Limburg Unitedia.

Keväällä 2017 Joensuussa juhlittiin Korisliigan mestaruutta, mutta tänä keväänä kausi päättyi jo puolivälierissä BC Nokian käsittelyssä. Päättyneellä kaudella joensuulaiset pelasivat myös eurosarjoja, Mestarien Liigassa tie katkesi viimeiselle karsintakierrokselle ja FIBA Europe Cupissa Kataja selvisi toiseen lohkovaiheeseen.

– Tietenkin olen innostunut ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Samalla on kuitenkin myös haikea fiilis siitä, että Huiman homma jää nyt minun osalta tähän. Vahva usko on kuitenkin siihen työhön mitä Äänekoskella on tehty, ja mikä jatkuu edelleen. Muuten ei varmasti olisi ollut kanttia lähteäkään, Juha Sten myöntää.

Tulevalla kaudella entisen maajoukkuepelaajan piti toimia Huimassa Pena Rannan apuvalmentajana, ja pohja tulevaisuudelle on luotu jo edellisten kausien aikana.

Suolahdessa opettajana päivätyökseen toimineen Stenin perheeseen syntyi viime syksynä esikoispoika, ja siinä missä perheenlisäys sai miettimään ajankäyttöä uusiksi, se myös mahdollisti nyt tarjoutuneeseen tilaisuuteen tarttumisen.

– Viime talvena kun oli päivät töissä opettajana sekä illat valmentajana, ja kun kotonakin olisi halunnut ehtiä olla enemmän, tuntui että kaikki kolme tuli hoidettua vähän huonommin kuin olisi halunnut. Ensi kaudella voin olla päätoimisesti valmentaja, ja kun poika on vielä pieni, niin nyt on helppo muuttaa. Parempaa mahdollisuutta ei olisi meikäläiselle tullut, jos tästä olisi kieltäytynyt, Sten summaa.

Sten kertoo myös viihtyneensä työssään Suolahden Asemakadun koululla niin hyvin, että ikävä tulee sitäkin. Paluu Keski-Suomeen tulevaisuudessa ei ole myöskään poissuljettu vaihtoehto, kun perhe laittaa asuntonsa Palokassa vuokralle.

Äänekoskella ei haluttu asettua Stenin saaman hienon mahdollisuuden esteeksi, vaikka miehellä jo sopimus Huiman kanssa olikin. Koripallojaoston puheenjohtaja Laura-Liisa Hyytiäinen kertoo olevansa ylpeä siitä, että Korisliigaan haluttiin valmentaja nimenomaan Huimasta.

– Se kertoo totta kai siitä, miten laadukasta valmennusta meillä on ollut. Sama työ jatkuu edelleen, mihin Juha on ollut mukana tekemässä hyvää pohjaa. Hän on tehnyt niin paljon pyyteettömästi Huimalle hyvää, ettei voi kuin olla iloinen Juhan puolesta, Hyytiäinen hymyilee.

Hyytiäinen osaa myös kertoa, ettei Stenin päätös syntynyt hetken mielijohteesta, vaan Kataja joutui tekemään tosissaan töitä saadakseen miehen houkuteltua lähtemään Huimasta.

– Suuri kiitos äänekoskelaisille siitä, miten hyvin otettiin Äänekoskella vastaan ja miten on saatu miesten homma hienosti käyntiin. Paljon ihmisiä on ollut mukana viemässä touhua eteenpäin ja sama varmasti jatkuu edelleen. Huiman menoa seuraan jatkossakin, eivätkä yhteydet katoa mihinkään, Sten kiittää lopuksi.