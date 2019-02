Huiman nuorille hiihtäjille piirinmestaruus ja hopeaa

Äänekosken Huiman hiihtäjäsisarukset Petra ja Patrik Rautiainen hiihtivät piirimestaruuskultaa ja -hopeaa sunnuntaina 17.2. Keski-Suomen piirimestaruuskilpailuissa Saarijärvellä.

Petra hiihti loistavan kahden kilometrin hiihdon luokassa N10 . Hän voitti piirinmestaruuden ja päihitti itseään vuoden vanhemmat hiihtäjät. Patrik hiihti myös loistavan hiihdon ja se toi hänelle hopeaa M13-luokassa kolmella kilometrillä.

Hiihtäjäsisarukset ovat kiertäneet koko talven ympäri Suomen kansallisia kisoja. Petra on jatkanut viime vuoden hienoa menestystään nyt siis itseään vuoden vanhempien sarjassa naiset10. Hän on ollut kaikissa kisoissa kärjessä sijoilla 1–5. Lisäksi hän on joka kisassa ollut oman ikäisissä ykkönen.

Petra varmisti jälleen voiton KristaCup-sarjakilpailusta, joka alkoi tammikuun alussa Hämeen alueella. Kisassa on kuusi osakilpailua, joista viisi nyt hiihdetty. Petra on voittanut kaikki osakilpailut omassa ikäluokassaan ja varmisti jo koko kisan voiton. Myös viime vuonna Petra voitti KristaCupin ylivoimaisesti.

Patrik siirtyi kilpailemaan tälle kaudelle myös vuoden itseään vanhempien sarjaan miehet14. Sarjan taso on todella kova ja vastassa on muun muassa viime vuoden SM-voittaja. Patrik on hiihtänyt loistavia hiihtoja ollen sijoilla 2–10 ympäri Suomen. Hän on kahdeksantena KristaCupissa ja vielä on jäljellä yksi osakilpailu. Patrik taistelee palkintosijoista 5-6.

Patrik tunnetaan myös erityisen lahjakkaana SM-tason karting-kilpakuljettajana. Patrikin kilpakausi kartingissa alkaakin jo huhtikuussa.