Iita Kononen kohensi tyttöjen SE-tuloksia painonnostossa

Äänekosken Huiman painonnostajat menestyivät mainiosti Keski-Suomen nuorten ja Masters-piirinmestaruuskilpailuissa Jyväskylässä elokuun viimeisen päivän kisassa.

Maarit Mäntymaan painonnostoperhe kahmi mitaleja, sillä niin äiti Maarit kuin lapset Lennu Mäntymaa ja Juuso sekä Juulia Koskinen onnistuivat nostoissaan hienosti. Huiman Josefiina Reini ja Jenna Parviainen saivat myös kaulaansa kiiltävää, kuten Iita Kononenkin, joka sarjassa 49 kiloa tempaisi 51 kiloa, joka kirjattiin Suomen ennätyksiksi 15- ja 17-vuotiaiden tyttöjen tilastoon.

Työnnössä nousi 60 kiloa, joka kirjattiin Suomen ennätykseksi 15-vuotiaisiin. Yhteistulos 111 kiloa on SE molempiin ikäluokkiin. Iita palkittiin kisan parhaan juniorinostajan pokaalilla.

Juuso Koskinen osallistui yhdessä Iitan kanssa myös Painonnostoliiton Juniori Cupiin 2019 alle 16-vuotiaiden sarjaan, jossa vuoden aikana on kisattu neljästi. Juuso sijoittui 13-16-vuotiaiden jaetulle 17.sijalle 44:n pojan joukossa, mikä hienosti cupin ensikertalaiselta.

Cupissa on vielä jäljellä syyslomaviikon lauantain loppuhuipennuskisa Porissa, jonne kutsutaan Cupin pisteissä kahdeksan parasta per neljä ryhmää, eli tytöt ja pojat 12-vuotiaat ja alle sekä 16-vuotiaat ja alle. Iita Kononen on kutsuttu loppukisaan, jossa asetelmat ovat kutkuttavan jännittävät. Päivän kunto ratkaisee, neljä tyttöä on kolmen pisteen sisässä. Iita ja Keravan Bodonoksen Janette Ylisoini ovat kärjessä tasapisteissä, heistä kolmen pisteen päässä ovat Keravan Bodonoksen Ida Moisio ja Ounasvaaran Atleettiklubin Viivi Raudasoja.