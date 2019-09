Iskelmätähti Leif Lindemanilla kova keikkatahti - poika mukaan autobisnekseen

Äänekoskelainen Leif Lindeman pyörähtää nopsaan autoliikkeellään ennen kuin suuntaa illaksi kohti Helsinkiä.

Tällä kertaa edessä on kaksi esiintymistä laivalla.

Noin 200 vuosittaista keikkaa ovat pitäneet Lindemanin tiiviisti tien päällä viimeiset viisi vuotta.

– Saan olla todella kiitollinen, että keikkoja on vieläkin riittänyt, se ei ole mikään itsestäänselvyys, Lindeman miettii.

Äänekoskella hänellä on perheen lisäksi oma autoalan yritys CarCaravan, jonka arjesta vetovastuuta ottaa nyt entistä enemmän Lindemanin 18-vuotias poika Terno Lindeman.

Leif Lindeman perusti autoliikkeen 12 vuotta sitten, kun hän teki vielä keikkaa gospel-laulajana.

– Ne keikat olivat yleensä viikonloppuisin, joten ajattelin, että ehtisin hyvin tehdä arkisin jotain muuta ja autohommista olen aina tykännyt. Opiskelin yrittäjän ammattitutkinnon Pokella, siellä hiottiin liikeideaa ja siitä muotoutui yrityksen nimikin, Lindeman kertoo.

Viimeiset viitisen vuotta musiikki on kuitenkin täystyöllistänyt Lindemanin.

– Yrityksen alkuvuodet olivat vahvoja, mutta viimevuosina en ole ehtinyt itse panostaa autoliikkeen arkeen. Toiminta pieneni siinä määrin, että keväällä jouduin irtisanomaan kaksi työntekijääni. Se oli itsellenikin raskas tilanne, Lindeman kertoo.

CarCaravan on nyt uuden tilanteen edessä.

Varsinaisena yrittäjänä toimii edelleen Leif, mutta käytännön toimintaa pyörittää pitkälti Terno. Hän on valmistunut hiljattain merkonomiksi.

Yrityksen toimintaa halutaan vähitellen taas kasvattaa.

– Ajatus on, että Terno jatkaa nyt tässä ja saa tästä itselleen varsinaisen leipätyön jossakin vaiheessa, intoa alalle kun on, Leif sanoo.

– Autoista olen ollut aina kiinnostunut niin kuin isäkin ja pyörinyt pikkupojasta lähtien täällä autoja ihmettelemässä. On kiva ottaa uusia haasteita vastaan, Terno kuvailee.

Terno on nuori visionääri, jolla on monenlaisia ideoita yrityksen tulevaisuuden suhteen.

– Minä toimin sitten tarvittaessa jarrumiehenä, Leif nauraa.

CarCaravan on keskittynyt myymään premium-tason autoja.

– Päätuotteena ovat olleet mersut, mutta niiden lisäksi myydään myös volvoja, audeja ja bemareita. Keskitymme laatumerkkeihin, jotta asiakastyytyväisyys säilyy, Leif linjaa.

Autokauppa on siirtynyt Lindemanien mukaan pitkälti nettiin.

– Asiakkaat eivät tulee enää samalla tavalla liikkeeseen kiertämään, vaan renkaiden potkinta tapahtuu nykyään netissä.

Ajatuksissa on vireyttää uudelleen autotuontia.

– Meillä on hyvät kontaktit Saksaan ja Ruotsiin, josta tällä hetkellä tuodaan käytettyjä autoja eniten Suomeen. Ruotsin kruunun kurssi on hyvä ja Ruotsi on lähempänä kuin Saksa, jolloin kulut tuontiin ovat pienemmät.