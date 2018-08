JJK-Villiketut ja Huima pistejakoon – ”Pelattiin kauden parasta puolustuspeliä

Äänekosken Huiman kausi jalkapallon Kolmosessa (Itä-/Keski-Suomi) jatkui perjantaina vierasväännöllä JJK-Villikettuja vastaan. Jyväskylässä käyty mittelö tilastoitiin tasaisten vaiheiden jälkeen pöytäkirjaan lopulta maalein 2-2 (1-2).

– Olemme kärsineet paljon maalin tappioita ja nyt teemana oli, että yhtään helppoa ei saa tulla omiin. Ajatus oli, että jos joku ohitetaan niin siinä pitää olla heti apu lähellä, Huima-käskijä Marko Ikonen paalutti pelin päätyttyä.

Äänekoskelaisvalmennus lähti suojatteineen rakentamaan tarinaa puolustuksen kautta. Tiivis puolustuspelaaminen ja luotto sen seurauksena avautuville maalipaikoille kuuluivat molemmat Huiman pelisuunnitelmaan.

– Pelin luonne oli se, että vastustaja pelasi puolen kentän jälkeen jatkuvasti palloja selustaan. Linjamme pysyi kuitenkin kurinalaisesti tiiviinä ja pelattiin koko joukkueena kauden parasta puolustuspeliä.

– Pelissämme oli paljon hyviä juttuja. Meillä on monesti ollut alakerrassa poissaoloja, mistä johtuen laitettiin tällä kertaa “Musti” (Mustafa Gül) toppariksi Ville Yliluoman kanssa. “Musti” toi puolustukseen rämäpäisyyttä ja kovuutta.

“Kaikki ainekset oli voittaa, hävitä tai pelata tasan”

Maalinteossa jyväskyläläisryhmittymästä onnistuivat Samuli Hietamäki ja Rasmus Häkkinen. Äänekoskelaismiehistön osumat merkattiin puolestaan Antti Jussilalle ja Juho Honkoselle.

– Mitä pidemmälle peli eteni, niin sitä enemmän vastustajan pakka alkoi levitä. Meille avautui enemmän paikkoja, koska kotijoukkue yritti nälkäisesti tehdä voittomaalia.

– Kaikki ainekset oli voittaa, hävitä tai pelata tasan. Kenties 2-2 oli kuitenkin ihan oikeutettu lopputulos.

Sarjajumbona (12 ottelua - 6 pistettä) majaileva Huima jatkaa pelejään sunnuntaina 19. elokuuta, jolloin Äänekoskelle vieraaksi saapuu Toivalan Urheilijat Siilinjärveltä. Kolmosessa seitsemännellä sijalla (12 ottelua - 16 pistettä) häärivä ToU hävisi joukkueiden kauden ensimmäisen kohtaamisen Huimalle maalein 3-4 (2-1).

– ToU on tipahtanut kärkipaikoilta alaspäin parilla tappiolla ja taisivat tänäänkin hävitä (ToU-FC Blackbird 0-4). Vastustajan itseluottamus on varmaan vähän kortilla ja totta kai me lähdetään hakemaan kotipelistä voittoa.

– Aiempi kohtaamisemme on edelleen tämän kauden hienoimpia onnistuneita suorituksiamme. Luotan joukkueen tunnetilaan siinä, että pystytään edelleen yllättämään joukkue kuin joukkue.