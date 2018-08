Jari Haapamäki laulaa tangofinaalissa

TangoMaestro-tangolaulukilpailun finaalissa Äänekoskella Kartano Kievarissa laulaa neljä naista ja miestä. Yksi heistä on äänekoskelainen Jari Haapamäki.

Kolmatta kertaa järjestettävän TangoMaestro-tangolaulukilpailun alkukilpailukiertueelle eri puolilla Suomea osallistui menneen kevään mittaan peräti 290 laulajaa, joiden ikähaarukka oli 30-65.

Finaalin orkesterina toimii kuudesta kokeneesta ammattimuusikosta koostuva akustinen TangoMaestro Orchestra. Finaalikonsertin juontaa Yleisradion Radio Suomesta tuttu toimittaja Tarja Närhi.

TangoMaestro-tangolaulukilpailun taiteellinen johtaja laulunopettaja-muusikko Matti Taskinen kertoo, että kyseessä on erittäin tasokas kilpailu. Tangolaulukilpailuun on valittu vaativia, harvinaisempiakin tangoja.

- Kilpailukappaleet valitsemme siten, että kuulemme aidosti laulajien taidot. Tyylinmukainen tulkinta on kaiken pohjana, tangossa siis rytmiikan käyttö ja fraseeraus. Rytmi on tunnetta, ja tunne on rytmiä. Kumpikaan näistä ei saa puuttua tangoa laulettaessa, Taskinen kuvailee.

TangoMaestro-tiimi tukee ja harjoittaa finalisteja ohjaamalla laulajia parhaaseen äänenkäyttöön ja tyylinmukaiseen tulkintaan. Kaikille halukkaille on tarjolla opetusta läpi vuoden tangolaulukursseilla, joita järjestetään eri paikkakunnilla ympäri Suomea.

Finaalin tuomaristossa on tänä vuonna Taskisen lisäksi vahvan musiikkitaustan omaava, MTV:ltä tuttu toimittaja-juontaja Peter Nyman. TangoMaestro-tuomaristossa ovat lisäksi vaikuttaneet muun muassa Eija Ahvo, Eino Grön ja Kirsi Rissanen. Kilpailun taustavaikuttajana on mukana myös Toivo Kärjen poika Kalervo Kärki.

TangoMaestro-kilpailun järjestää TangoSawo ry, jonka puheenjohtajana toimii sellotaiteilija ja kapellimestari Matti Makkonen.

TangoMaestro-finaali Kartano Kievarissa Äänekoskella lauantaina 25.8.